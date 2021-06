Schweiz

Heute soll's schon wieder gewittern: 10 Bilder und Videos von gestern zur Einstimmung

Mehrere Gewitter haben am Sonntag in Teilen der Schweiz gewütet – heute soll's weitergehen.

Kaum ist das letzte Gewitter vorbei, soll es schon wieder stürmen. Wie SRF Meteo berichtet, geht es am Nachmittag von Richtung Südwesten her wieder los mit Regengüssen und Gewittern.

Erst noch #Schauer, dann vorübergehend ziemlich sonnig. Am #Nachmittag geht es aus #Südwesten wieder los mit #Regengüssen und #Gewittern. Die können zum Teil auch wieder heftig ausfallen. #Schwül bei 25 bis 29 Grad.

^FB pic.twitter.com/qAEAnCCMAl — SRF Meteo (@srfmeteo) June 21, 2021

Gemäss Meteoschweiz befinden sich die Schwerpunkte über den Voralpen und dem Flachland. Lokal seien auch kräftige Gewitter möglich, die Sturmböen mitbringen könnten.

Und weil's bereits gestern schon so gestürmt hat, zeigen wir hier 10 Bilder und Videos der Wetterphänomene. Übrigens: Wenn du selbst schöne Gewitterbilder gemacht hast, kannst du uns auf Social Media vertaggen.

Eine Superzelle zog gestern von Bern her via Zentralschweiz in Richtung Zürich. Im folgenden Bild befindet sie sich über der Zentralschweiz:

Vor allem in Bern und in Luzern gab es heftigen Hagel mit teils bis zu 5 cm grossen Körnern. Hier etwa im Seetal:

Glaubst du nicht? Voila:

Ab welcher Korngrösse #Hagel weh tut, wissen wir nicht, aber diese bis 5 cm grossen Exemplare sind bestimmt schmerzhaft - für Mensch und #Natur. ^gf pic.twitter.com/x7VP3BOsFK — SRF Meteo (@srfmeteo) June 20, 2021

Begonnen hat der Hagel schon in Frankreich, bewegte sich dann via Westschweiz in Richtung Zentralschweiz. Hier ein Video aus Freiburg:

⛈ Les violents orages touchent l'est de la France mais aussi la Suisse comme ici vers Fribourg où d'importantes chutes de grêle sont observées ! (vidéo Urs Schlittler) pic.twitter.com/GMzsaVMhWE — Météo Express (@MeteoExpress) June 20, 2021

Hier in Rüschegg (BE):

Wetterfrosch Jörg Kachelmann postete auf Twitter ein Bild des Hagelzugs durch die Schweiz. Die Farben weisen auf die Grösse der Hagelkörner hin: Rot bedeutet 2 bis 4 cm, pink noch grösser.

Regen, Regen, Regen:

Das #Unwetter Resultat von 10 Minuten #Gewitter #Downburst:

Überflutete Straßen und Gebäude (unsere Garage auch);

umgestürzte Bäume (der Rest von unserem "Käferwald" liegt jetzt nahezu). pic.twitter.com/l0vHW3O6gj — 🛑 Flowi (@flowi00406670) June 20, 2021

Es entstanden auch eindrückliche Bilder der Superzelle, hier etwa zwischen Luzern und Zürich:

Hier bewegt sich das Gewitter über die Albiskette:

Da kommt das Monster über die #Albiskette gerauscht: pic.twitter.com/1QsdVS2P9m — Daniel Gerstgrasser (@danivumalvier) June 20, 2021

Hier kommt das Gewitter im Zeitraffer, aufgenommen im Glatttal:

(jaw)

