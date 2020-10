Schweiz

A2 im Kanton Uri wieder befahrbar ++ Hochwasserlage etwas entspannt

Starke Niederschläge sorgten an zahlreichen Orten in der Schweiz für Hochwasser und Beeinträchtigungen im Verkehr. Eine Übersicht:

Hochwasser in der Schweiz

Aufräumarbeiten im Kanton Uri

Die Hochwassersituation im Kanton Uri hat sich etwas entspannt. Dank intensiven Räum-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten auf den überschwemmten Autobahnabschnitten kann die A2 ab 21.00 Uhr schrittweise wieder in Betrieb genommen werden.

Zurzeit sind im Kanton Uri weiterhin intensive Arbeiten im Zusammenhang mit dem heutigen Reusshochwasser im Gange, wie die Kapo Uri in einer Mitteilung schreibt. Auf der A2 finden zwischen Flüelen und Erstfeld Aufräum-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten statt. Verschiedene Feuerwehren sind zudem mit dem Rückbau der Hochwasserschutzmassnahmen beschäftigt.

Die A2 zwischen Erstfeld und Beckenried wird voraussichtlich ab 21.00 Uhr in Fahrrichtung Nord wieder befahrbar sein, die Einfahrt Altdorf in Fahrtrichtung Nord bleibt weiterhin gesperrt. Wann die A2 in Fahrrichtung Süd wieder geöffnet werden kann, wird anlässlich der nächsten Lagebeurteilung um 21.00 Uhr besprochen. Weiterhin wird die Axenstrasse Richtung Süd dosiert, damit der Verkehr im Kanton Uri nicht zum Erliegen kommt, es stockt und staut weiterhin auf mehreren Streckenabschnitten.

Es konnten bereits erste Erkenntnisse aus dem heutigen Reusshochwasser gewonnen werden. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in den Hochwasserschutz haben sich sehr bewährt. Zudem waren die frühzeitige Auslösung der Schutzmassnahmen und der geübte Einbau von Schutzelementen durch die verschiedenen Feuerwehren massgeblich dafür verantwortlich, dass es zu keinen Personenschäden und zu keinen nennenswerten Schäden an Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen gekommen ist. Ebenso halten sich die Flurschäden, gemäss einem ersten Augenschein, in Grenzen.

Die Hochwasserlage insgesamt habe sich etwas beruhigt, hiess es in einer Mitteilung am Nachmittag. Doch die Reuss führe noch immer sehr viel Wasser. Auf der A2, die zeitweise überschwemmt war, hat inzwischen das Aufräumen, Reinigen und Reparieren begonnen.

Um Dammbrüche an der Reuss zu vermeiden, war Wasser vom Fluss auf die Autobahn geleitet worden. Wie lang der Unterbruch auf der Nord-Süd-Achse dauert, war am frühen Nachmittag noch nicht bekannt. Die Lage sollte am frühen Abend neu beurteilt werden.

Blechschäden wegen Aquaplaning

Auf der A1 ist es im Kanton Aargau am Samstagvormittag gleich zu drei Unfällen gekommen. Unfallursache war in allen drei Fällen Aquaplaning. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Sachschaden, wie die Kapo Aargau mitteilte.

Der erste Unfall ereignete sich um 8.15 Uhr auf der A1 bei Wettingen. Ein in Richtung Zürich fahrender 34-jähriger Automobilist verlor bei strömendem Regen die Herrschaft über seinen Sportwagen. Vom ersten Überholstreifen schleuderte das Fahrzeug nach rechts und stiess dort mit einem anderen Auto zusammen. An beiden Autos entstand beträchtlicher Schaden.

Um 8.40 Uhr kam es dann auf dem gleichen Abschnitt, jedoch in Fahrtrichtung Bern, zu einem Selbstunfall. Dabei geriet ebenfalls ein leistungsstarkes Auto bei Killwangen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der 20-jährige Lenker blieb unverletzt. Sein Auto wurde beschädigt.

Bei grossem Blechschaden blieb es auch bei einem Unfall, der sich kurz nach 9 Uhr ereignete, und der durchaus schlimmere Folgen hätte haben können. Von der A2 kommend fuhr ein 24-Jähriger bei Oftringen auf die A1 in Richtung Zürich. Dabei passte er die Geschwindigkeit in der engen Kurve der Überleitung nicht den Verhältnissen an. Dadurch brach das Heck des Wagens aus. Dieser schleuderte durch den Grünstreifen und danach quer auf die A1. Dort kam es zum heftigen Zusammenstoss mit einem Lieferwagen. Durch herumfliegende Teile wurde auch ein Wagen auf der Gegenfahrbahn getroffen. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.

1500 Menschen von Aussenwelt abgeschnitten

In der Innerschweiz sind rund 1500 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten. Betroffen sind die Gemeinden Betschwanden, Rüti und Linthal GL. Im nahegelegenen Diesbach GL mussten 13 Personen evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Glarus in einem Communiqué schreibt. Die Kantonsstrasse musste gesperrt werden, die SBB stellte den Betrieb auf der Strecke Schwanden – Linthal ein.

Im Ort Diesbach war die Lage besonders kritisch, wie der Kanton Glarus am Samstagmittag meldete. Der Diesbach habe nicht nur viel Wasser geführt, sondern auch Geschiebe mitgerissen. Zu befürchten war, dass er sein Flussbett verlassen und bewohnte Gebiete oder die Strasse überschwemmen könnte. Um 9 Uhr wurden 10 Gebäude mit insgesamt 13 Bewohnern evakuiert. Momentan versuchen die Einsatzkräfte, Schlamm- und Steinablagerungen mittels Ausbaggerungen zu verhindern. Es stehen über 100 Personen und mehrere Bagger im Einsatz.

Regenmenge der letzten 24 Stunden:

Hier hat es seit Freitag-Mitternacht bis Samstagmorgen am meisten geregnet:

Die Übersicht zeigt, wo es bis Samstagmorgen (6 Uhr) in den letzten 24 Stunden am meisten geregnet hat:

Innerschweiz: Autobahn A2 gesperrt

Der starke Regen in der Innerschweiz lässt Bäche über die Ufer treten. So musste die Autobahn A2 zwischen Beckenried NW und Erstfeld UR am frühen Samstagmorgen wegen Hochwasser gesperrt werden, wie die Kantonspolizeien in Uri und in Nidwalden auf Anfrage mitteilten.

In Seedorf sei um Mitternacht der Hochwasseralarm der Reuss ausgelöst worden. Seither seien mehrere Feuerwehren des Kantons Uri damit beschäftigt, Bauten vor dem Hochwasser zu schützen, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen.

Die Polizei sperrte die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld in beiden Fahrtrichtungen, da die Fahrbahn zwischen Seedorf und Attinghausen im Kanton Uri unter Wasser steht. Zwischen Gurtnellen und Wassen ist die Kantonsstrasse im Bereich Pfaffensprung gesperrt.

Sperrung bis mindestens Samstagnachmittag

Die Sperrung der A2 bleibt auf unbekannte Zeit bestehen. Der Transitverkehr, insbesondere der Schwerverkehr, wird in beiden Richtungen über die A13 San-Bernadino-Route umgeleitet, teilte die Kantonspolizei Uri am frühen Samstagmorgen in einem Communiqué mit.

Die Autobahnraststätte an der Gotthardroute und das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld hätten evakuiert werden müssen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Es regne weiterhin sehr stark.

Überlastete Kantonsstrassen

Die Kantonsstrassen zwischen Flüelen und Erstfeld im Kanton Uri sind überlastet, nachdem die Autobahn A2 in der Nacht auf Samstag wegen Hochwasser gesperrt wurde. Um Dammbrüche zu vermeiden, war Wasser von der Reuss auf die Autobahn geleitet worden.

Die Sperrung der Autobahn auf der Nord-Süd-Achse wirke sich auf die Kantonsstrassen aus. Betroffen seien die Hauptstrassen zwischen Flüelen und Erstfeld, auf die der gesamte Verkehr ausgewichen sei. Es komme zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung dauert mindestens bis am Nachmittag.

Tessin: In 24 Stunden mehr Regen als sonst im ganzen Monat

Auch im Tessin schüttet es derzeit wie aus Kübeln. Laut SRF Meteo hat es in den vergangen 24 Stunden zum Teil mehr geregnet als sonst im ganzen Monat Oktober. So sind in Mosogno 305 Millimeter Regen gefallen. Auch sonst gab es im Tessin und in angrenzenden Gebieten teilweise deutlich über 100 Millimeter Niederschlag.

Starker Regen und heftiger Wind haben im Tessin Spuren hinterlassen. Vor allem im Raum Locarno gab es in der Nacht auf Samstag Unwetterschäden. Erst am Samstagvormittag liess der Regen allmählich nach.

Rund 40 Mal mussten Feuerwehrleute ausrücken, namentlich in der Region Locarno. Mehrere Stromausfälle wurden gemeldet, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. In den Grossräumen Locarno, Lugano und Bellinzona waren einige Nebenstrassen wegen umgestürzter Bäume blockiert.

Der Fluss Ticino trat an mehreren Stellen über die Ufer. In der Magadino-Ebene mussten Kühe von ihren Weiden in Flussnähe geholt und in Sicherheit gebracht werden. Die Maggia führte so viel Wasser wie noch nie, bis zu 2337 Kubikmeter in der Sekunde.

Auf der Cimetta oberhalb von Locarno wurden Böen von bis zu 144,7 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf dem 2171 Meter hohen Gipfel Matro oberhalb der Leventina waren es sogar 181,1 Kilometer pro Stunde. Das war nach Angaben von Meteoschweiz der zweithöchste je von einem Scirocco-Sturm erreichte Wert. Laut dem Wetterdienst war die intensivste Phase der Niederschläge im Tessin am Nachmittag vorüber.

Unterbrüche im Bahnverkehr

Auch im Bahnverkehr gab es am frühen Samstagmorgen Unannehmlichkeiten, wie der Bahnverkehrsinformation entnommen werden konnte. Wegen Hochwassers war etwa der Verkehr zwischen Meiringen und Interlaken Ost im Kanton Bern unterbrochen. Wie lange die Störung dauern sollte, war unklar. Wegen Hochwasser-Gefahr war zudem die Strecke zwischen Münster VS und Andermatt UR auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Wegen Hochwassers war zwischenzeitlich auch die Strecke zwischen Brig VS und Domodossola (IT) unterbrochen. Nachdem diese Warnung aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden konnte, kam es im Bahnhof Brig aber wegen einer Fahrleitungsstörung zu Unterbrüchen.

In Appenzell Innerrhoden kamen starke Winde dazu. Deswegen war etwa die Strecke zwischen Weissbad und Wasserauen voraussichtlich bis 9 Uhr unterbrochen. (meg/sda)

