Schweiz

Wetter

Wetter Schweiz: Heftige Hagelgewitter sind unterwegs



Erste heftige Hagel-Gewitter sind unterwegs – in den kommenden Stunden werden sie stärker

Am Samstagnachmittag und Abend sowie in der Nacht auf Sonntag ziehen teils kräftige Gewitter über die Schweiz. Die Gefahr von unwetterartigen Gewittern ist laut SRF Meteo vor allem im Jura, im Mittelland, in den Voralpen sowie im Nordtessin erhöht.

In weiten Teilen des Landes gilt in den nächsten 24 Stunden Gefahrenstufe 3, das heisst «erhebliche Gefahr». Meteoschweiz warnt vor «Hagel, Sturmböen, Starkregen und hoher Blitzaktivität». Auch Orkanböen sind möglich. Die stärkste Phase der Gewitter dürfte zwischen Samstag 18 Uhr und Mitternacht sein.

Erste heftige #Hagelgewitter sind unterwegs. Bis in die #Nacht hinein folgen wohl weitere kräftige #Gewitter. Auch in den nächsten Tagen bleibt es #gewitterhaft. ^ng pic.twitter.com/26fvDGkXG5 — SRF Meteo (@srfmeteo) July 24, 2021

«Die Platzregen und Gewitter können in kurzer Zeit intensiven Regen bringen, der lokale Überschwemmungen, hochgehende Bäche sowie Erdrutsche zur Folge haben kann», warnt SRF Meteo. Von Sonntag bis mindestens Mitte der nächsten Woche bleibt es unbeständig mit weiteren kräftigen Regengüssen und lokalen Gewittern – die Hochwassersituation bleibe angespannt.

(oli)



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Historische Hochwasser in der Schweiz 1 / 29 Historische Hochwasser in der Schweiz quelle: keystone Diese Drohnenaufnahmen zeigen dir das Ausmass der Überschwemmungen in Bern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter