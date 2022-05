Heute ist Badi-Wetter. Bild: keystone

Welche Eisheiligen? Den ersten Sommertag der Saison kannst du in diesen Badis verbringen

Eigentlich sollten diese Woche die Eisheiligen stattfinden. Doch dem Eisheiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie heuer höchstens in Form von Eis ... creme.

Doch genug der schlechten Wortwitze – heute ist der erste schweizweite Sommertag der Saison!

Bereits am Dienstag wurde es gebietsweise 25 Grad warm, heute Mittwoch könnte vereinzelt gar der erste Hitzetag des Jahres verbucht werden. Von einem solchen spricht man ab Temperaturen von 30 Grad.

Die Chancen sind aber eher dünn, am ehesten könnte laut MeteoNews Sitten VS die Marke knacken. Das wäre zwar aussergewöhnlich für die erste Maihälfte, aber keinesfalls ein Novum.

Doch auch wenn die 30 Grad nicht erreicht werden, so wird es von Genf bis St.Gallen 25 bis 28 Grad warm. Die Nullgradgrenze liegt in Höhen um 3700 Meter. Höchste Zeit also, um den ersten Sprung ins kühle Nass in Angriff zu nehmen.

Für die Weicheier: Diese Badis haben bereits offen

Die meisten Badis eröffnen traditionell am Muttertag-Sonntag. Da Muttertag in diesem Jahr jedoch sehr früh anstand, haben einige Badis ihren Start bis zum nächsten Samstag verschoben.

Das Marzilibad öffnet erst am 14. Mai. Bild: KEYSTONE

So öffnen die städtischen Sommerbäder in Zürich – etwa die Freibäder Allenmoos oder Heuried – erst am 14. Mai. Auch das Marzilibad in Bern oder die Badis Sand und Obere Au in Chur öffnen erst am Samstag ihre Pforten.

Optionen zum Schwimmen hat man trotzdem. Im Letzigraben und in Seebach lassen sich bereits Runden drehen. In Basel kann man im Garten & Sportbad St.Jakob planschen und auch in Bern kann man im Schwimmbad Wangen an der Aare im beheizten Pool bädele.

Eine Übersicht aller Freibäder der Schweiz und ihrer Öffnungszeiten findest du hier. Eine Übersicht der Bäder, die bereits offen sind, gibt es hier und hier.

Kalt, aber erfrischend: die Seen

Wer eine richtige Abkühlung sucht, dem sind die Seen empfohlen. Die sind zwar nach wie vor kalt, zum Teil aber schon länger als drei Minuten bebadbar, wie Daniel Koch zu sagen pflegt.

In den grossen Gewässern sind die Temperaturen kritisch bis aushaltbar. Vierwaldstättter- und Neuenburgersee sind mit 13 Grad noch ziemlich kalt, der Zürichsee und der Lago Maggiore sind mit 15 Grad schon besser dran.

bild; meteoschweiz

Fast schon angenehm ist es in den kleineren Gewässern, wie dem Katzen- oder Türlersee. 17 Grad Wassertemperatur garantieren eine erfrischende Abkühlung ohne knapp absterbende Extremitäten.

Auf der Wiese des Seebads Arth lässt es sich gut vom 14 Grad kalten Zugersee aufwärmen. bild: gemeinde arth

Noch kälter, noch erfrischender: die Flüsse

Für die Hartgesottenen und solche, die es gerne werden möchten: ab in die Flüsse. Die Aare in Bern ist knapp 13 Grad kalt, die Limmat hingegen erreicht bis zu 16 Grad. Auch der Rhein, Reuss und Rhone (bei Genf) bewegen sich im 14-Grad-Bereich.

Im Verlauf des Tages könnten die Wassertemperaturen allerdings noch ein wenig steigen. Einige Flussbäder haben ihre Pforten auch schon geöffnet: zum Beispiel das Rheinbad in Basel oder das Aarebad Camping Eichholz.

Ausblick für den Rest der Woche

Am Donnerstag lässt der Hochdruckeinfluss bereits wieder nach, die Temperaturen bleiben allerdings sommerlich. Erst am Freitag gestaltet sich das Wetter wechselhafter, mit mehr Wolken sowie gelegentlichen Regengüssen. Vor allem entlang der Berge können auch eingelagerte Gewitter mit dabei sein, wie MeteoNews schreibt. Im Vergleich zu den Vortagen gehen die Temperaturen zwar zurück, mit 21 bis 23 Grad bleibt es allerdings vergleichsweise warm.

Doch schon am Wochenende soll sich das nächste Hochdruckgebiet über Westeuropa aufbauen, welches zu Beginn der nächsten Woche voll wirksam wird. Es bleibt also dabei: Eiscreme statt Eisheilige.

(dfr)