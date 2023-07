Am Wochenende ist in der Schweiz wieder schwitzen angesagt – Temperaturen bis zu 35 Grad

Mehr «Schweiz»

Aufgepasst. Wer nach der Hitze im Juni die aktuell angenehm warmen Temperaturen geniesst, muss sich auf eine erneute Hitzewelle am Wochenende einstellen.

Mit Temperaturen über 30 Grad – am Sonntag vereinzelt sogar bis zu 35 Grad – wird es in der Schweiz wieder so richtig sonnig und heiss. Sowohl die Zentralschweiz, wie auch Basel, Bern und das Wallis sind von der Hitze betroffen.

Verantwortlich für die Hitze ist ein Hochdruckrücken, mit dem heisse und zugleich trockene Luft in die Schweiz einströmt. Insofern dürfte es Wochenende zumindest trocken bleiben.

Als Tipp für alle Zürifäscht-Besuchende: Dächlichappe und viel Wasser trinken nicht vergessen! (lst)