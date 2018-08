Schweiz

Schweiz erlebt achtes Hitzewochenende in Folge



Rate mal, wann die Schweiz zum letzten Mal kein Hitzewochende erlebt hat! 🤒

Am Wochenende hat die Schweiz erneut bei Temperaturen von 30 Grad geschwitzt. Zum achten Mal in Folge stieg das Thermometer auf diese hochsommerliche Marke. Ein Wochenende ohne Sommerhitze gab es letztmals am 23./24. Juni.

Wir erleben gerade das achte Hitzewochenende in Folge. Mehr als 30 Grad jetzt im Tessin, in Chur und im Rhonetal.

^FB pic.twitter.com/hGjAJBU99B — SRF Meteo (@srfmeteo) 19. August 2018

Nach einer aktiven Kaltfront am Freitagnachmittag sei es schon am Samstag wieder deutlich wärmer geworden, schreibt SRF Meteo am Sonntag. Im Mittelland lagen die Nachmittagstemperaturen bei 27 Grad. Im Wallis wurden gut 28 Grad erreicht. In der Magadinoebene und in Grono im Misox wurden genau 30 Grad gemessen.

In der zweiten Tageshälfte kam es zu Schauern und vereinzelt auch zu Gewittern. Besonders intensiv schüttete es in und um Interlaken. Allein in eine Stunde gingen dabei 34 Millimeter Regen nieder.

#Gewittrig war es heute Nachmittag über den Bergen, zum Beispiel im #BernerOberland. Während es über dem #Thunersee schüttete, registrierte die #Messstation Thun-Allmendingen keinen 💧 Regen. 🙄 ^sba pic.twitter.com/GWF1AB4p8Z — SRF Meteo (@srfmeteo) 18. August 2018

Der Sonntag war an den meisten Orten sonnig. Die Temperaturen lagen noch etwas höher als am Samstag. Im Mittelland wurden schon am frühen Nachmittag verbreitet 28 oder 29 Grad gemessen. In Cevio im Maggiatal und im Wallis wurde die 30-Grad-Marke übertroffen.

bild: srf meteo

In der kommenden Woche wird es nach Angaben von SRF Meteo mit hohen Temperaturen weitergehen. Erst am Freitag kündigt sich ein Wetterumschwung mit einer deutlichen Abkühlung an. (sda)

Versicherung will mit Flugzeug Wetter beeinflussen Video: srf

Nicht nur die Schweiz, ganz Europa schwitzt

