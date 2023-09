Dieses Jahr gab es wohl den wärmsten September seit Messbeginn

Dieses Jahr gibt es wohl den wärmsten September seit Messbeginn

Der bald zu Ende gehende September werde bezüglich Temperatur alle Rekorde schlagen und als wärmster September seit Messbeginn in die Wettergeschichte eingehen, schreibt MeteoNews in einer Medienmitteilung.

Temperaturabweichung bisher im September im Vergleich zum langjährigen Mittel 1991 bis 2020. Bild: MeteoNews / Ubimet

Der Temperaturüberschuss betrage aktuell rund 3,9 Grad. Damit sei die Schweiz klar auf Rekordkurs, heisst es weiter. Am grössten war der Temperaturüberschuss bisher im September mit bis lokal über 4,5 Grad in den Bergen und den Jurahöhen, am geringsten dagegen mit teilweise etwas unter 2 Grad im Süden.

Der September war bisher im Norden sehr sonnenreich (örtlich bis über 50 Prozent mehr Sonne als normal), während die Sonnenscheindauer im Süden vielerorts nur wenig über der Norm liegt. Schweizweit beträgt der Überschuss momentan rund 30 Prozent, so MeteoNews.

Im Norden dürfte es teilweise der sonnenreichste September seit Messbeginn werden. So gab es beispielsweise in Buchs-Aarau bisher 197 Sonnenstunden, der Rekord liegt bei 218 Stunden aus dem Jahr 2018. Es fehlen somit nur noch rund 20 Stunden bis zum Rekord.

