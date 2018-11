Schweiz

Wetter

Das Wetter in der Schweiz wird kalt, richtig kalt



Kramt die Winterjacken hervor: Es wird kalt, richtig kalt

Die letzten sonnigen Herbsttage mit milden Temperaturen liegen schon einige Tage zurück. Nun soll es aufs Wochenende kalt werden.

In den nächste Tagen erreicht uns von Nordosten her ein Schwall markant kälterer Luft – ein erster kleiner Vorgeschmack auf den Winter. Das schreibt der Wetterdienst MeteoNews in einer Mitteilung.

Bild: shutterstock.com

Die Kaltfront, welche die Schweiz dieses Wochenende heimsucht, senkt die Temperaturen im Flachland um 2 bis 3 Grad. Die Nullgradgrenze sinkt auf rund 2000 Meter. Gerade im morgendlichen Verkehr muss darum auch mit Glätte gerechnet werden.

Kalt bleibt es laut MeteoNews voraussichtlich bis Mitte Woche, mitunter können dabei auch ein paar Schneeflocken rieseln. Im Grossteil der Deutschschweiz sollen die Mengen und Intensitäten aber kaum der Rede wert sein, meist bliebe es trocken. (az)

Weisst du noch, damals, als es so richtig warm war? Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter