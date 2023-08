Eltern sorgen sich wegen der Hitze um ihre Babys – doch in Gefahr sind vor allem andere

«Eltern machen intuitiv meistens schon alles richtig, so dass ein Baby weder dehydriert noch überhitzt», sagt Summermatter. Sie sorgt sich bei diesen Temperaturen darum weniger um Babys, sondern um ältere Menschen. Auch ihre Körper könnten mit der Hitze nicht mehr klarkommen. Georg Staubli, Notfallarzt am Universitäts-Kinderspital Zürich, stimmt ihr zu. Und erklärt: «Ältere Menschen trinken generell zu wenig und hören – nicht so wie Säuglinge – wenig auf ihren Körper.»

Sie rät, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Also: Babys auf keinen Fall alleine im Auto lassen – auch nicht kurz –, sie nicht in die pralle Sonne legen, ihnen nicht zu viel anziehen und sie im Zweifelsfall mit einem nassen Lappen kühlen. Auch ein Ventilator kann helfen. Dieser sollte aber nicht direkt auf das Kind gerichtet sein.

Wirbel um Konzertabsage am ZOA – der Präsident des Branchenverbands schätzt ein

Faber als Ersatz für Florence + the Machine, keine Rückerstattung von Tickets. Das Zürich Openair sorgt diese Woche für rote Köpfe. Christoph Bill, Präsident des Branchenverbandes der Schweizer Konzertveranstalter, ordnet das Vorgehen ein – und verteidigt die Zürcher Festivalleitung.

Der Frust über die krankheitsbedingte Absage der Band Florence + the Machine am Zürich Openair hat die Dimension des Prime Towers, also schon ziemlich gross. Der Ärger über die Reaktion der Festivalverantwortlichen gleicht allerdings dem Empire State Building – zumindest bei Teilen der Besucher. Anstelle der international bekannten Headliner aus England tritt der Schweizer Künstler Faber am Freitag am ZOA auf, eine Rückerstattung der Tickets gibt es nicht. Das Festival verweist auf die über 20 weiteren Acts, die an diesem Tag auf der Bühne stehen, und auf die Foodstände auf dem Areal.