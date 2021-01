Schweiz

Winter

Wetter: Es schneit weiter +++ Tramverkehr in Zürich eingestellt



Es schneit weiter +++ Tramverkehr in Zürich eingestellt +++ Grosseinsatz der Schneeräumer



Der Winter und der Schnee haben die Schweiz weiter im Griff. Die Verkehrsbetriebe kämpfen in viele Teilen der Schweiz mit den Schneemassen.



Der starke Schneefall hat in Zürich zur Einstellung des gesamten Tram- und Buslinienverkehrs auf dem Stadtgebiet und im Limmattal geführt. Dies teilten die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ am Freitagmorgen in einer Mitteilung mit.

bild: watson

In der Stadt gehe derzeit beim Tram- und Busverkehr nichts mehr, erklärte zudem die Einsatzzentrale der VBZ gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ein geordneter Betrieb sei derzeit nicht möglich, weil noch viele Äste in den Oberleitungen lägen und es auf so mancher Strecke noch liegengebliebene Fahrzeuge gebe. Eine Aussage über die Wiederaufnahme des Tram- und Busverkehrs lasse sich derzeit nicht treffen, hiess es weiter.

Auch in St.Gallen brauchen die ÖV-Nutzer im Moment viel Geduld. Auf allen Linien sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, teilen die Busbetriebe mit.

Störung gesamtes Liniennetz Wegen winterlichen Strassenverhälnissen ist auf allen Linien mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen. Dauer: unbestimmt — stgallerbus (@stgallerbus) January 15, 2021

Mehr Schnee

In der Nacht schneite es in viele Teilen der Schweiz weiter. Viele Bäume ächzten unter den Schneemasse. Im Verlauf des Tages dürfte der Niederschlag langsam abnehmen, berichten die Wetterdienste.



Auch während der Nacht hat es vielerorts weitergeschneit. Bis 4:00 Uhr kamen beim @MeteoNewsAG #Wetterbüro in #Zürich-Oerlikon 27 cm #Neuschnee zusammen. Diese Neuschneesumme würde an der Messstation #Zürich-Kloten Rang 4 in der Messgeschichte bedeuten. (ss) pic.twitter.com/jmDcOuOPuq — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 15, 2021

Am Donnerstag sind mehrere Lawinen niedergegangen, Menschen und Gebäude blieben dabei jedoch verschont. Der viele Neuschnee unterbrach zahlreiche Verkehrswege. Einige Orte waren nicht mehr via Strasse oder Zug erreichbar.



In den Bergen schneite es bereits in der Nacht auf Donnerstag stark. So kamen etwa in Arosa GR seit Mittwoch 65 Zentimeter Neuschnee hinzu, wie Meteonews auf Twitter schrieb. Und es schneite kräftig weiter. In Arosa gab es in den vergangenen 40 Jahren nur drei Mal mehr Neuschnee, wie Meteoschweiz auf Twitter zu berichten wusste.

«Prekäre Situation»

In Graubünden führte das heftige Schneetreiben am Donnerstag zu einer Sperre der A13 auf der San-Bernardino-Route für Lastwagen. Blockiert war der Abschnitt zwischen Chur im Norden und Roveredo auf der Alpensüdseite. Das Fahrverbot betraf beide Richtungen.

Der starke Schneefall habe auf den Strassen in der Ostschweiz zu chaotischen Zuständen geführt, schrieb Viasuisse. Unter anderem mussten mehrere Ausfahrten auf der A1 gesperrt werden, weil sie durch Lastwagen blockiert wurden, die nicht weiterfahren konnten. Der Kanton Glarus meldete Unfälle in Mollis, Niederurnen, Schwanden und im Hauptort Glarus.

Bis zum Donnerstagnachmittag zählte die Zürcher Kantonspolizei über 80 Verkehrsunfälle, davon acht mit Verletzten. Ausserdem gab es mehr als 50 Verkehrsbehinderungen, etwa durch liegengebliebene Fahrzeuge oder umgestürzte Bäume. Auch auf der Autobahn A7, zwischen Winterthur und dem Grenzübergang zu Deutschland bei Konstanz, bedeckte Schnee die Fahrbahn. Hier kamen Lastwagen bei Kreuzlingen zum Stehen.

Vier Meter Schnee auf Strasse

In der Urner Gemeinde Seedorf ging in der Nacht auf Donnerstag kurz nach zwei Uhr bei der sogenannten Fischlauwi eine Lawine bis zur Kantonsstrasse nieder. Diese wurde vier Meter hoch verschüttet, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Bauen, Höhe Bolzbach, bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Auch in Bristen UR kam es zu einem Lawinenniedergang im Bristenlauital. Um 04.38 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein. Zu Schäden an Menschen oder Gebäuden kam es auch hierbei nicht. Bis Donnerstagnachmittag gingen insgesamt vier Lawinen im Kanton Uri nieder, ohne dass jemand verletzt wurde.

Bild: keystone

Lawine geht unter Bahnbrücke durch

Im Berner Oberland ging am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr eine Lawine zwischen Brienz und Oberried auf die Hauptstrasse nieder. Laut Polizei wurde der Lawinenkegel am Ufer des Brienzersees von der Rega per Helikopter abgesucht. Verschüttet wurde demnach niemand.

Nach dem Lawinenniedergang wurde der Verkehr der Zentralbahn zwischen Brienz und Interlaken Ost aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres eingestellt. Die Bahninfrastruktur ist aber nicht betroffen. Die Lawine ging unter der Bahnbrücke durch.

Von der Umwelt abgeschnitten

Wegen der starken Schneefälle wurden auch auf dem Netz der Rhätischen Bahn mehrere Strecken aus Sicherheitsgründen gesperrt. Da auch die Strassen gesperrt waren, konnten keine Bahnersatzbetriebe angeboten werden, und manche Ortschaften waren sozusagen von der Umwelt abgeschnitten. Betroffen waren die Verbindungen Chur-Arosa, Davos Platz-Filisur sowie zwischen Sumvitg-Cumpadials und Disentis/Mustér in der oberen Surselva.

Im Kanton Uri mussten zahlreiche Strassen wegen erheblicher Lawinengefahr vorsorglich gesperrt werden. Laut der Kantonspolizei Uri wird die Lage am Freitag um 8.00 Uhr neu beurteilt.

Die winterlichen Verhältnisse sorgten vielerorts für Rutschpartien auf den Strassen. Die Polizeien meldeten auf Twitter zahlreiche Unfälle, die mit Blechschäden aber zumeist glimpflich ausgingen.

«Hochbetrieb in unserer Einsatzzentrale», schrieb etwa die Aargauer Polizei auf Twitter. Mehrere Strassen im ganzen Kanton mussten wegen des Schneefalls gesperrt werden. Es ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle.



Auch in der Stadt St. Gallen blieben viele Fahrzeuge stecken, wie die Stadtpolizei meldete. Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kam es aufgrund des starken Schneefalls zu Verspätungen und Kursausfällen. Die Schneeräumung laufe auf Hochtouren, hiess es.

Flugverkehr verspätet

Der EuroAirport Basel-Mülhausen musste am Donnerstagnachmittag wegen heftiger Schneefälle die Landebahn kurzzeitig schliessen. Starts und Landungen seien nicht möglich, hiess es auf der Webseite des Flughafens. Die Flugpassagiere wurden gebeten, sich direkt mit ihrer jeweiligen Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.

Weiterhin gross bleibt die Lawinengefahr in den Schweizer Alpen, und zwar auf der zweithöchsten Stufe 4. Betroffen sind der Alpennordhang ohne Voralpen, das gesamte Wallis, grosse Teile Graubündens und die nördlichsten Gebiete des Tessins. In den übrigen Schweizer Alpen und im Jura besteht erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3), wie das Davoser Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF am Donnerstag warnte.

(aeg/mlu/cma/sda/chmedia)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍 Du findest es grad scheisskalt? Dann schau dir diesen Typen an ... DAS ist scheisskalt! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter