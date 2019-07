Schweiz

Bild: AP/PA

Die britische Café-Kette Costa Coffee soll nächstes Jahr in die Schweiz kommen. Das gab der Mutterkonzern Coca-Cola gestern in einer Medienmitteilung bekannt.

Im Januar 2019 kaufte die Coca-Cola Company die britische Café-Kette und will nun massiv expandieren. Neben der Schweiz will die Kette auch in neun andere Länder vorstossen, darunter Russland und Bulgarien.

Gemäss Handelszeitung liebäugelte Costa Coffee bereits im Jahr 2008 mit Schweizer Shops – damals liess man vorsorglich die Marke schützen. Wo die ersten Cafés geplant sind, ist noch nicht bekannt.

Dass Coca Cola nun vermehrt auch auf Kaffee setzt, kommt nicht von ungefähr: Das Geschäft ist äusserst lukrativ und wächst, während Süssgetränke immer weniger nachgefragt werden, schreibt die «Handelszeitung» weiter. (jaw)

