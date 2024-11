Bild: KEYSTONE

CH Media stellt Today-Portale ein

CH Media stellt die sechs regionalen Today-Portale, die sich ausschliesslich mit Werbung finanzieren, per sofort ein. Die Newsplattformen konnten die für einen kostendeckenden Betrieb erforderlichen Werbeumsätze nicht erreichen. Für die Mitarbeitenden kommt ein Sozialplan zur Anwendung.

2015 startete FM1Today als Ostschweizer Newsplattform für eine junge Zielgruppe mit Interesse an informativen und unterhaltenden regionalen Inhalten. In den Folgejahren kamen in den Regionen Zentralschweiz, Aargau, Zürich, Bern und Solothurn weitere Today-Portale hinzu. Nun stellen die sechs regionalen Newsplattformen den Betrieb aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit und fehlender Perspektive per sofort ein.

«Schwierige, aber strategisch unabdingbare Entscheidung»

Die Today-Portale verzeichneten zwar steigende Reichweiten, konnten die notwendigenUmsätze im hart umkämpften Onlinemarkt jedoch nicht erreichen.

«Die Umsatzentwicklung ist rückläufig, und wir sehen keinen Weg, die Today-Portale in absehbarer Zeitkostendeckend zu betreiben. Deshalb mussten wir gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die sehr schwierige, strategisch aber unabdingbare Entscheidung treffen, die sechs Newsplattformen zu schliessen» Michael Wanner, CEO CH-Media

Personalmassnahmen: 22 Anschlussangebote und 34 Kündigungen

Aufgrund der Einstellung der sechs regionalen Newsplattformen müssen 34 Kündigungen in den Today-Redaktionen sowie der Vermarktung ausgesprochen werden. 22 Mitarbeitenden können nach der Konsultation mit der Personalkommission Anschlusslösungen bei CH Media angeboten werden. Das Konsultationsverfahren ist abgeschlossen.

«Natürlich haben wir alles darangesetzt, möglichst wenige Kolleginnen und Kollegen entlassen zu müssen. Dass gleichwohl schmerzhafte Personalmassnahmen unvermeidbar sind, bedauern wir sehr» Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien bei CH Media

Für die gekündigten Mitarbeitenden kommt ein Sozialplan zur Anwendung. Vom Personalabbau ausgenommen sind die Volontärinnen und Volontäre der trimedialen Journalismusausbildung im Rahmen der CH Media Academy. Zu CH Media gehört auch watson.