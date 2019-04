Arbeitslosenversicherung schliesst 2018 mit Milliardenüberschuss ab

Zwei Dealer in Zürich in flagranti erwischt

Am Montagabend haben Fahnder der Stadtpolizei Zürich zwei Männer beim Handel von Kokain erwischt. Beide wurden sofort festgenommen.

Zwei Männer sind am Montagabend auf frischer Tat ertappt worden, als sie in der Nähe der Tramendschlaufe Heerenschürli im Kreis 12 ein verdächtiges Paket austauschten. Zivile Fahnder der Stadtpolizei Zürich haben die Übergabe beobachtet und eingegriffen, heisst es in der offiziellen Medienmitteilung.

Die Beamten konnten beim 26-Jährigen rund 520 Gramm Kokain und …