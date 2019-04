Schweiz

Die Top 5-Arbeitgeber der Schweiz – und wie sie das Netz tatsächlich bewertet



Ein neues Ranking zeigt, welches die beliebtesten Schweizer Firmen sind. Wir haben es genauer unter die Lupe genommen und mit der grössten Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com verglichen – mit erstaunlichem Resultat.

Gute Work-Life-Balance, passender Lohn, Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern und Perspektiven: Alles wichtige Faktoren, die den eigenen Job erträglicher machen.

Das Beratungsunternehmen «Great Place to Work» sucht jedes Jahr mittels einer anonymen Mitarbeiterbefragung die beliebtesten Unternehmen.

Wir haben uns die Top fünf der beliebtesten Schweizer Firmen mit mehr als 250 Arbeitnehmern genauer angeschaut und mit dem Ranking auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com verglichen.

Platz 5 Cembra Money Bank

Platz fünf der Auswertung erreichte die Cembra Money Bank AG. Sie ist ein Schweizer Kreditinstitut mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen, das seit 2013 der Börse kotiert ist, beschäftig rund 850 Mitarbeiter.

So viele Sterne gibt's bei kununu

Das sagen (ehemalige) Mitarbeiter:

«Generell gute Arbeitsatmosphäre, Teilzeitarbeit ist einfach möglich, hohe Vielfalt bei den Mitarbeitern (ca. 40 Nationalitäten) macht die Zusammenarbeit interessant»

«Je nach Phase gab es mehr oder weniger Arbeitslast. Insgesamt wurde auf das Privatleben aber Rücksicht genommen.»

«Schlechte Führungskultur – Druck von oben wird ungefiltert weitergegeben. Viele Kollegen benutzen Firma nur als Durchgangsstation – kein langfristiges Interesse»

Platz 4 Hilti

Auf Platz vier schaffte es der liechtensteinische Werkzeughersteller Hilti mit Hauptsitz in Schaan. Hilti beschäftig rund 28'000 Mitarbeiter in 120 Ländern.

So viele Sterne gibt's bei kununu

Das sagen (ehemalige) Mitarbeiter:

«Von Leistungskultur über Mentalität bis hin zum ganzen Firmenauftritt. Ich kann mich mit Arbeitgeber identifizieren und bin stolz ein Teil der HILTI Familie zu sein.»

«Top Arbeitgeber? Schon lange nicht mehr!»

«Hilti legt sehr viel Wert auf eine super Unternehmenskultur und investiert dafür auch viel Zeit und Geld! Resultate der Mitarbeiterumfrage werden sehr ernst genommen und Massnahmen zur Verbesserung getroffen.»

Platz 3 LGT Bank

Gegründet 2004, beschäftigt das international tätige Bankunternehmen LGT heute 560 Mitarbeiter. Die Privatbank ist im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein.

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Super Kollegen, tolles Arbeitsklima, langfristige Ausrichtung und keine Schnellschüsse. LGT treibt nicht jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf. Hohe Stabilität wirtschaftlich und personell.»

«Man müsste langsam die Arbeitsplätze und das Grossraumbüro-Konzept den neuen Bedürfnissen der jungen Generation und den neuen Arbeitsformen anpassen.»

«Die Aufgaben waren sehr abwechslungsreich. Es wurde viel gefordert und ich habe in der Zeit sehr viel lernen können.»

Platz 2 DHL Express

Platz drei erreicht der Schweizer Ableger von DHL. DHL Express ist Teil des Logistikkonzerns Deutsche Post DHL Group. Das Unternehmen mit Sitz in Basel beschäftigt rund 1220 Mitarbeiter.

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Leere Versprechungen, viele Angestellte nach vielen Jahren immer noch im Stundenlohn Vertrag. Dringend Abzuraten!»

«Sehr gut: 4.69 von 5 Sternen»

«DHL Epxress ist ein sehr gutes Unternehmen, dass ihre Mitarbeiter wertschätzt»

Platz 1 Sensirion AG

Das Krönchen erhält die Schweizer Firma Sensirion. Die Firma mit Sitz in Stäfa beschäftigt 750 Mitarbeitende und stellt Sensoren her, die in Medizin- Industrie- und Automobilanwendungen eingesetzt werden.

So viele Sterne gibt's auf kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Sehr fairer und offener Umgang; Ideen und Vorschläge werden stets offen diskutiert»

«Die Gehälter sind durchschnittlich, es wird aber überdurchschnittliche Leistung gefordert und das von Top-Mitarbeiter die an anderen Orten für dieselbe Leistung sicher deutlich mehr verdienen könnten.»

«Bezüglich Lohn wird unehrlich kommuniziert. Vorderhand heisst es, dass man die Löhne mit Statistiken aus der Branche vergleicht. Abgänge in eben diese Branche zeigen aber ein klar anderes Bild, dies wird auch intern entsprechend bestätigt. Als Ausrede gilt: Bei anderen Firmen gibt es nicht so interessante Aufgaben. Diese Haltung wird sich in Zukunft rächen. Mittlerweile zahlen Startups auch schon mehr.»

Rangliste gemäss kununu

Betrachtet man die Scores, die die fünf Unternehmen bei Kununu erreicht haben, ergibt sich eine etwas andere Rangliste als durch die Befragung von Great Place to Work. Einzig das Zürcher Unternehmen Sensirion AG bleibt mit einem Top-Score von 3,87 auf Platz eins.

Sensirion AG LGT Hilti DHL Express Cembra Money Bank

Viele grosse Firmen wie Migros, Ikea oder Google sind nicht in der Auflistung von Great Place To Work zu finden. Das hat laut CEO Michael Hermann damit zu tun, dass die Firmen gar nicht erst bei der Umfrage mitmachen oder dies nur im Zweijahresrythmus tun, wie er gegenüber «20 Minuten» erklärte.

Wir haben fünf weitere grosse Unternehmen mit Sitz in der Schweiz rausgepickt und auch hier geschaut, wie sie auf kununu.com bewertet werden.

Platz 5 Novartis

Mit einem Score von 2,93 schneidet das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis am schlechtesten ab. Besonders der Spardruck scheint den Mitarbeitern Mühe zu bereiten.

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Der grosse Stellenabbau ist unnötig und die Mitarbeiter werden hingehalten. Persönliche Zukunftinfos erst nach Mai...»

«Na ja! Auf Hochglanzpapier klingt alles toll. Die Realität: eine brutale unfaire Kultur»

«Salary is quite ok»

Platz 4 IKEA

Platz vier besetzten gleich zwei grosse Unternehmen. IKEA und Coop haben beide bei kununu einen Score von 3,45 Punkten.

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Es herrscht ein sehr angenhemes Arbeitsklima und der Umgang miteinander ist immer freundlich und offen. Bei Problemen findet man immer Unterstützung und wir können gut miteinander lachen.»

«Die Kollegen halten sehr gut zusammen. Der Zusammenhalt Mitarbeiter – Vorgesetzter könnte jedoch verbessert werden.»

«Durch das konsequente Marketing und die PR wird das Image poliert; es ist aber nicht alles Gold, was glänzt!»

Platz 4 Coop

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Alle Mitarbeiter werden unabhängig vom Geschlecht gleich behandelt. Der Frauenanteil in der Logistik ist generell gering, wächst aber in den letzen Jahren stetig.»

«Es vergeht fast kein Tag, wo nicht irgendwo ein interessantes Projekt angestossen wird oder eine interessante Veränderung stattfindet. Coop ist sehr innovativ.»

«Nicht modern. Sparen wo es geht. Hierarchie ist flach. Aber bringt nichts da es einfach eine Monarchie ist. Abteilungen kommunizieren schlecht miteianander. Es gibt keine guidelines für Projekte. Es wird einfach über einem hinweg entschieden»

Platz 2 Migros

Knapp vor Coop liegt die Migros mit einem Score von 3,52 Punkten.

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Filiale wird anonym unter der Hand als Guantanamo der Genosschaft Migros Zürich bezeichnet»

«Ich empfinde die Atmosphäre als gut bis sehr gut. Modernere eingerichtete Büros und optimierte Arbeitsabläufe könnten das noch weiter positiv beeinflussen.»

«Manche Filialleiter/in stehen auf einen sehr hohen Ross und meinen, dass nur sie recht haben. Und wenn man sich beschwert, hat man es hinter her schwerer auf der Arbeit . Man traut sich nicht mehr was zu sagen, weil man Angst um seinen Job hat.»

Platz 1 SBB

Platz eins besetzt die SBB. Mit 3,63 Punkten ist es das beliebteste der fünf willkürlich ausgewählten grossen Schweizer Unternehmen.

So viele Sterne gibt's bei kununu:

Das sagen die (ehemaligen) Mitarbeiter:

«Moderne und zeitgerechte Arbeitsplätze mit einem höheren Standard. Leider sieht man aber auch, wo gespart wird an der Infrastruktur.»

«Die SBB Welt sollte nicht nur aus sparen bestehen. Man sollte sich auch mal dazu bekennen was ein guter Service made in Switzerland kosten darf. Schlussendlich ist die SBB nur so gut wie die 33'000 die sie ausmachen.»

«Vielfältige Aufgaben - jedoch mittlerweile ‹Verakademisierung›. Viele Stage und Theoretiker im Einsatz – weg von der Realität. Interessante Jobs, jedoch mit teilweise mit wenig Wirkung auf den Kunden.»

