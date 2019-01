Schweiz

«Have fun and pleasure» – Ueli Maurer eröffnet das WEF Davos



«Have fun and pleasure» – Ueli Maurer eröffnet das WEF Davos

Bundespräsident Ueli Maurer schliesst seine Rede bei der Eröffnung des WEF in Davos mit den Worten «Have fun and pleasure». Zuvor hiess er am Dienstag die Gäste aus aller Welt willkommen. Das WEF sei der Ort für Kontakte und Begegnungen.

Der Umstand, dass das Schweizervolk in einer Abstimmung eine zusätzliche Ferienwoche verworfen habe, zeige dessen gutes Verständnis von Wirtschaft. Und weiter sagte Maurer: Wichtig sei auch die Freiheit unter Gleichgesinnten den Dialog zu pflegen. Friedlicher Dialog führe zu einer friedlicheren Welt.

Die Hälfte der Weltbevölkerung sei jünger als 27 Jahre alt, sagt Klaus Schwab in seiner Eröffnungsrede am Dienstagmittag. Darum werden gleich sieben junge Menschen aus verschiedenen Kulturen auf der Bühne auftreten. Schwab sagt weiter: Die Globalisierung müsse «menschen-zentrierter» werden, und sie müsse die Moral zurückgewinnen.

Das Motto des WEF 2019 lautet «Globalisierung 4.0: Eine globale Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution gestalten». (whr)

