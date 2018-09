Legale Umgehungstricks der Rüstungsindustrie

Ist ein Waffengeschäft in der Schweiz nicht bewilligungsfähig, ist die Industrie kreativ, so die Finanzkontrolle. Sie nutze «alternative Exportmöglichkeiten», die die Gesetzgebung oder die Auslegungspraxis zuliessen. Beispielsweise können «Baugruppen» über «Zwischen-Länder» an Problemstaaten exportiert werden.



Auch der «Abgrenzungsspielraum» zwischen Kriegsmaterial- und Güterkontrollgesetz werde ausgenützt. Sei Kriegsgerät auch zivil nutzbar, falle der Export unter das gnädigere Güterkontrollgesetz. So seien 2007 etwa Zielfernrohre legal via Italien in den Iran exportiert worden. Oder eine Firma lässt Waffen in Lizenz im EU-Ausland produzieren. So passiert 2013 mit Pistolen für Saudi-Arabien.