Good News: Internationaler Grosskonzern Wabco verlegt Hauptsitz nach Bern

Matthews erzielt sein 100. NHL-Tor – seit 2000 waren nur Owetschkin und Laine schneller

Las Vegas ist der Ort, wo Leute zum Feiern hinfahren. Das gilt auch für Auston Matthews: An Silvester 2017 skorte der Center der Toronto Maple Leafs seinen 100. Punkt in der NHL, gestern erzielte der 21-jährige Draft-Nummer-1-Pick von 2016 in der Arena der Golden Knights beim 6:3-Sieg auch seinen 100. NHL-Treffer in der Regular Season. Später liess er dann noch sein 101. Tor folgen.

Bloss 187 Partien in der besten Liga der Welt brauchte der ehemalige ZSC-Spieler dafür. In den letzten 20 Jahren …