Kunden wie ihn hat die UBS gerne: ein Sonnenbrille tragender und adrett gekleideter Herr auf einem Böötli im neusten Werbespot der Grossbank. Bild: Screenshot www.ubs.com

Klischees und Cringe – mit diesem PR-Clip will die UBS die Bevölkerung gewinnen

Ein neuer PR-Clip soll das Image des Schweizer Finanzinstituts nach dem Untergang der Credit Suisse aufpolieren. Eine kritische Filmbetrachtung.

Benjamin Weinmann / ch media

«Eine Bank wie die Schweiz» – unter diesem Titel läuft derzeit in hiesigen Kinos und online der neue Werbefilm der UBS. Dieser soll offensichtlich das Vertrauen der Bevölkerung in die Finanzinstitution nach dem Credit-Suisse-Tohuwabohu stärken. Und das geht natürlich nur mit Hochglanzbildern. Der Spot beginnt mit einem Wanderer, der auf einem Hügel sitzt und das Bergpanorama geniesst. Da erklingt die sanfte Stimme der Erzählerin:

«Irgendjemand hat mal gesagt: Die Schweizer fallen dadurch auf, dass sie nicht auffallen.»

Der Banker, dem die Anlegerinnen und Anleger vertrauen? Bild: Screenshot www.ubs.com

Der Urheber dieses Zitats wird nicht erwähnt. Vielleicht war es einst ein Stossgebet von Ex-UBS-Zampano Marcel Ospel, als die UBS Ende der 00er-Jahre ins Visier der US-Steuerbehörden geriet und plötzlich vor dem Abgrund stand. Selbstkritisch fährt die Erzählerin dann fort: «Seit ein paar Monaten schaut die ganze Welt auf uns. Und fragt sich: Was wird jetzt aus den beiden führenden Schweizer Banken? Unsere Antwort: Die beste Bank für die gesamte Schweiz. Bedacht, konservativ, rational.» Klingt gut. Dumm nur, dass im Bild ein Anzugträger auftaucht, der mit fast schon diabolischem Blick in die Kamera lächelt und die Botschaft vermittelt: Wenn Sie mir vertrauen, sind Sie selbst schuld. Da wäre besser UBS-Chef Sergio Ermotti höchstpersönlich in die Schauspiel-Hosen gestiegen.

Sieht so eine Schweizer Durchschnittswohnung aus? Aus Sicht der UBS-Werbeabteilung vielleicht schon. Bild: Screenshot www.ubs.com

Überhaupt: die Bildsprache. In den ersten 15 Sekunden des 1.5-Minuten-Clips sind vor allem Klischees zu sehen: grüne Wiesen, Berge, Flüsse, Schweizer Fahnen, Alphörner. Später sind es Banken-Büros, der Paradeplatz, Börsenräume oder edle Museen. Die Protagonisten – nebst den Fahnenschwingern und Alphornbläsern – sind mehrheitlich gut betuchte Männer und Frauen. Da wäre das ältere Ehepaar, das im teuren Restaurant diniert. Die beiden Business-Männer mit Sonnenbrille in ihrem Yuppie-Böötli, die wohl eher über «Chööölläää!» als über den Wellengang diskutieren. Oder der Herr zum Schluss, der von seinem Luxusapartment aus, die Hände auf den Hüften abgestützt, den Blick über seine XL-Terrasse in die Ferne schweifen lässt.

«Eine Bank wie die Schweiz», sagt die Stimme erneut. Es ist eine Schweiz ohne Migros-Kassiererin, Hauswart oder Krankenpflegende. Also ohne all die Steuerzahlenden, welche die UBS schon einmal retteten und ihr auch das CS-Schnäppchen des Jahrhunderts ermöglichten.