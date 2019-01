Schweiz

Wirtschaft

Ueli Maurer will Trump am WEF treffen



Bild: KEYSTONE

Gespräch unter vier Augen: Ueli Maurer trifft Donald Trump am WEF in Davos

Bundespräsident Ueli Maurer trifft am WEF in Davos US-Präsident Donald Trump. Das bestätigt Maurer gegenüber «TeleZüri».

In den letzten Tagen wurde darüber spekuliert, jetzt herrscht Gewissheit: Ueli Maurer wird am WEF in Davos US-Präsident Donald Trump treffen. In einem Interview mit «TeleZüri» sagt der Bundespräsident: «Das Treffen ist bestätigt. Wir werden ihn persönlich treffen, also auch unter vier Augen.»

Der Bundesrat will beim Treffen ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA auf den Weg bringen. «Wir wollen ein Freihandelsabkommen anstossen. Amerika ist neben der EU der wichtigste Handelspartner der Schweiz», so Ueli Maurer gegenüber «TeleZüri».

Pläne eines Freihandelsabkommens mit den USA bestehen schon seit längerem. Bisher führten entsprechende Verhandlungen aber zu keinem konkreten Ergebnis.

So ist das neue Bundesratsfoto entstanden Video: srf

Abonniere unseren Newsletter