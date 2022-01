Die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Raiffeisenchef Pierin Vincenz und dessen Geschäftskollegen Beat Stocker Betrug sowie weitere Straftatbestände vor. Bild: keystone/watson

Heute geht's los: Der grosse Prozess gegen Vincenz und Co. startet

Wer sind die Hauptbeschuldigten?

Im Theatersaal des Zürcher Volkshauses startet heute Dienstag eine besondere Vorstellung, deren Ende noch nicht geschrieben ist: Ex-Bankchef Pierin Vincenz und dessen Geschäftskollege Beat Stocker müssen sich vor Gericht verantworten. Pierin Vincenz war von 1999 bis 2015 als CEO der Raiffeisen-Gruppe tätig. Zudem war er von 1999 bis 2017 Präsident der Kreditkartenfilm Aduno – der heutigen Viseca.

Muss sich heute vor Gericht verantworten: Pierin Vincenz. Bild: keystone

Beat Stocker ist Inhaber einer Beratungsfirma. Vincenz und Stocker lernten sich über die Kreditkartenfilma Aduno lkennen, wo Stocker ein Mandat inne hatte. Er war von 1999 bis 2015 im Verwaltungsrat tätig, davon zwischen 2006 und 2011 in der Funktion des CEO. Von 2011 bis 2015 fungierte er schliesslich als Vincenzs Berater bei Raiffeisen.

Was wird ihnen vorgeworfen?

Gemäss Staatsanwaltschaft sollen der ehemalige Raiffeisenchef Pierin Vincenz und dessen Geschäftskollege Beat Stocker mit Firmendeals, bei denen sie sich verdeckt beteiligt hatten, sowie Besuchen in Rotlicht-Etablissements auf Geschäftsspesen einen unrechtmässigen Gewinn von insgesamt 25 Millionen Franken eingestrichen haben.

Striplokale, Villen und fragwürdige Geschäfte – darum geht es beim Raiffeisen-Prozess: Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Welche Strafe droht ihnen?

Die Staatsanwaltschaft fordert für die beiden, die vor der Verhandlung zu verschiedenen Zeitpunkten die Vorwürfe zurückgewiesen hatten, eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Fünf Mitbeschuldigte stehen wegen Beihilfe vor dem Gericht.

Einer der Mitbeschuldigten muss seinen Auftritt im Volkshaus jedoch verschieben. Er ist an Corona erkrankt und sitzt in Isolation. Das Gericht hat seine Befragung deshalb erst auf den 9. Februar angesetzt.

Wie lange wird verhandelt?

Die Verhandlung gilt als «Monsterprozess». Dies nicht nur wegen der angehäuften Akten – auch zeitlich wird die Verhandlung, die heute Dienstag startet, den üblichen Rahmen sprengen. Die Plädoyers, welche Staatsanwaltschaft und die involvierten Anwälte angekündigt haben, sind so lang, dass der Richter diese um eine «Verdichtung» ihrer Vorträge – also eine Kürzung – gebeten hat.

Der Prozess rund um den langjährigen Chef der drittgrössten Schweizer Bankengruppe bringt das Zürcher Bezirksgericht auch in gewisse organisatorische Nöte. Die angesetzten Verhandlungstage in dieser Woche von Dienstag bis Freitag sowie am 9. Februar dürften kaum ausreichen. Es werden nun Zusatztermine gesucht, die allen Beschuldigten und Rechtsvertretern passen.

Wo findet die Verhandlung statt?

Zudem gibt es auch gewisse räumliche Einschränkungen. Da das Bezirksgericht angesichts des Publikumsinteresses – es sind mehrere Dutzend Medienvertreterinnen und Medienvertreter angemeldet – zu klein ist, tagt es extern im Volkshaus.

Dort steht am Dienstag und Mittwoch der grosse Theatersaal zur Verfügung. In diesem finden alle angemeldeten Journalistinnen und Journalisten Platz – allen stehen gar Tische zur Verfügung. Am Donnerstag und Freitag, wenn die Plädoyers im Blauen Saal und im Weissen Saal weitergehen werden, werden indes nur 15 beziehungsweise 25 Medienvertreter eingelassen. (saw)