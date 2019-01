Raiffeisen will Vincenz und Co. zur Kasse bitten – und schafft Whistleblower-Stelle

Emiliano Sala verschickte Nachricht aus Flugzeug – ahnte der Fussballprofi den Absturz?

Der auf einem Flug über den Ärmelkanal verschollene argentinische Fussballspieler Emiliano Sala (28) hat Medienberichten zufolge aus dem Flugzeug noch eine Sprachnachricht an seine Freunde verschickt. Darin kündigte er einen möglichen Absturz an.

«Ich bin hier oben im Flugzeug, das anscheinend gleich in seine Einzelteile zerfällt, und bin auf dem Weg nach Cardiff», hiess es in der am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Audiodatei. «Wenn ihr in eineinhalb Stunden keine Neuigkeiten von …