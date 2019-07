Schweiz

Wirtschaft

Uber Eats kommt in die Deutschschweiz: So viel kostet die Lieferung



Bild: AP/AP

Jetzt kommt Uber Eats in die Deutschschweiz – 4 Dinge, die du darüber wissen musst

Vor einem halben Jahr in Genf gestartet, kommt Uber Eats nun auch in die Deutschschweiz. Wir sagen dir, ob dein Lieblingsrestaurant dabei sein wird und was die Lieferung genau kostet.

Wann kann ich mein Essen mit Uber bestellen?

Der Launch von Uber Eats steht kurz bevor. Schon in den kommenden Wochen will Uber Eats in die Deutschschweiz expandieren. «Unser Team arbeitet daran, den Launch von Uber Eats in Zürich vorzubereiten, und wir hoffen, dass wir noch im Sommer starten können», sagt Sprecherin Luisa Elster gegenüber der «SonntagsZeitung».

Von welchen Restaurants kann ich Essen bestellen?

In Genf arbeitet das Unternehmen mit über 200 Restaurants zusammen. Dazu gehören Ketten wie McDonald’s, Subway, Sushi Shop, Supreme Tacos oder die Burgerkette Holy Cow.

Bild: KEYSTONE

Mit welchen Restaurants Uber Eats in der Deutschschweiz zusammenarbeiten wird, steht noch nicht abschliessend fest. Dass aber auch Essen von McDonald's und Holy Cow dabei sein werden, ist laut der Mediensprecherin «durchaus denkbar».

Wie funktioniert die Lieferung?

Wie der Fahrdienst Uber, arbeitet auch Uber Eats mit unabhängigen Mitarbeitern zusammen. Diese entscheiden selbst, wann, wo und wie häufig sie arbeiten wollen.

In Genf brachten die Mitarbeiter zwischen 11 Uhr morgens und 23 Uhr innerhalb von 30 Minuten das Essen zu den Kunden. Ausgeliefert wurde das Essen meist mit dem Velo oder Motorrad. In Zürich dürfte das ähnlich aussehen.

Die Kunden sehen während des gesamten Lieferungsprozess, wo sich der Fahrer gerade befindet und können das Essen an beliebige Orte liefern lassen.

Wieviel kostet mich die LIeferung?

Für rund fünf Franken Liefergebühr bringt ein Fahrer das Big-Mac-Menu nach Hause. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Uber Eats erhält im Gegenzug von den Restaurants bis zu 30 Prozent Kommission.

(ohe)

Essen mit Gesichtern Was an einem einzelnen Tag vom Jungfraujoch gepostet wird Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter