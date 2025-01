SNB mit hohem Gewinn 2024 – woher dieser kommt und wer jetzt profitiert

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2024 einen Gewinn von 80 Milliarden eingefahren. Woher dieser stammt und wer davon profitiert.

Was hat die SNB heute bekanntgegeben?

Die SNB weist nach provisorischen Berechnungen für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von rund 80 Milliarden Franken aus. Das ist ein hoher Gewinn – besonders im Vergleich zu den beiden letzten Jahren, als jeweils ein Verlust resultierte. Konkret sah das so aus:

2023: Verlust von 3,2 Milliarden Franken

2022: Verlust von 132,5 Milliarden Franken

2021: Gewinn von 26,3 Milliarden Franken

Nach neun Monaten hatte die SNB ein Plus von 62,5 Milliarden verbucht, womit im vierten Quartal noch ein Gewinn von rund 17,5 Milliarden dazu kam.

Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss mit den definitiven Zahlen wird am 3. März veröffentlicht.

Woher stammt der Gewinn?

Gewinne und Verluste der Nationalbank sind meist eine Folge der internationalen Finanzlage und damit der Finanzmärkte. Hier fallen insbesondere die Devisen (also die Stärke oder Schwäche des Euro, des Dollars, etc.), der Schweizer Franken, der Goldwert, aber auch diverse Wertschriften ins Gewicht.

Insgesamt verwaltet die Nationalbank Anlagen im Umfang von knapp 800 Milliarden Franken.

2024 gab es laut Mitteilung vom Donnerstag bei den Fremdwährungspositionen – also dem Bestand von ausländischem Geld – einen Gewinn von rund 67 Milliarden, auf dem Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 21,2 Milliarden und auf den Frankenpositionen einen Verlust von 7,4 Milliarden Franken.

Wie kam es zu diesen Gewinnen?

Das Ergebnis zeigt einerseits, dass sich der Schweizer Franken im Vergleich zu anderen Währungen im vergangenen Jahr wieder etwas abgewertet hat. Insbesondere der US-Dollar hat dabei wieder zugelegt.

Andererseits erreichte Gold im vergangenen Jahr immer wieder Rekordwerte. Und nicht zuletzt war 2024 auch ein gutes Aktienjahr, angetrieben von den gesunkenen Zinsen. So gewann der globale Markt um schätzungsweise 15 Prozent innerhalb eines Jahres.

Wer profitiert vom Gewinn?

In erster Linie Bund und Kantone, aber auch Private oder Institutionen, die Aktien der Nationalbank halten.

Nachdem die SNB zwei Jahre in Folge keinen Gewinn ausgeschüttet hatte, gibt es in diesem Jahr wieder eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone, und zwar von insgesamt 3 Milliarden Euro. Die Ausschüttung geht jeweils zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone.

Das sind heiss ersehnte Nachrichten: Im Lichte der aufgeheizten Spardebatte sind zusätzliche Millionen für Bund und Kantone mehr als willkommen.

Der Gewinn von 80 Milliarden Franken ermöglicht zudem den Aktionärinnen und Aktionären laut Nationalbank eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie. Das entspricht dem festgesetzten maximal Betrag, den die SNB zahlen darf.

Die Aktien der SNB Aktien der SNB sind an der Börse kotiert. Das Aktienkapital der Nationalbank beträgt 25 Millionen Franken und ist zu rund 55 Prozent im Besitz der öffentlichen Hand (Kantone, Kantonalbanken usw.). Die übrigen Aktien befinden sich grösstenteils im Besitz von Privatpersonen. Der Bund besitzt keine Aktien. (snb.ch)

