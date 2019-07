Schweiz

Klimastreik: Aktivisten blockieren UBS und CS + Polizei räumt



Bild: watson/sar

Klimaproteste gegen UBS und CS: Polizei räumt Blockaden

Aktionen von Klima-Aktivisten: In Zürich und Basel haben Protestierende die Zugänge zu Schweizer Banken blockiert. In Zürich versammelten sich rund 100 Personen vor der Credit Suisse am Paradeplatz, wie die watson-Reporterin vor Ort berichtet.

Frida Kohlmann, Sprecherin von Collective Climate Justice: «Die CS ist ganz stark daran beteiligt, dass die Klimakatastrophe befeuert wird.» Video: watson/sar

Die Aktivisten ketteten sich an Pflanzkübel und sperrten vier Zugänge. Finn, einer der Aktivisten sagt: «Ich habe Angst und bin traurig. Weil wir den Wohlstand unserer Welt auf ihrer Zerstörung aufbauen.»

Die Polizei hat unterdessen mit der Räumung begonnen und zerrt einzelne Demonstranten von den blockierten Eingängen weg. Zuvor hatten die Beamten den Protestierenden eine Frist bis 9 Uhr gegeben, um die Eingänge zu räumen. Die Aktivisten haben die Frist verstreichen lassen und diskutieren mit den Beamten.

Bild: watson/sar

Die CS-Mitarbeiter werden zuvor von Sicherheitsleuten abgefangen und an einen anderen Eingang geleitet. Einer sagt: «Doch sicher, ich verstehe die Anliegen der Aktivisten.» Er sei allerdings der Meinung, dass es noch viel grössere Firmen gäbe, die man zur Verantwortung ziehen müsste. Und sowieso, er arbeite in einem Bereich, wo ihn die Kritik der Aktivisten nicht betreffe.

«Doch sicher, ich verstehe die Anliegen der Aktivisten.»

Ein weiterer Mitarbeiter steht unterdessen etwas ratlos vor dem Eingang der Bank und macht dann kehrt: «Ich komme da schon rein, es gibt noch andere Eingänge.» Die Kritik der Klimaaktivisten an seinen Arbeitgeber kann er nicht nachvollziehen. Selbst wenn man alles richtig mache, sei es trotzdem nie allen recht.

Eine Gruppe aus der französischsprachigen Schweiz hat sich an O-Bikes gekettet. Eine junge Frau sagt: «Die CS investiert in grossen Mengen in die fossile Industrie. Darauf wollen wir aufmerksam machen.»

Bild: KEYSTONE

In Basel hatte eine ähnliche Aktion die UBS an der Aeschenvorstadt im Visier, wie ein Tweet von «Collective Climate Justice» zeigt.

BASEL: Heute bleibt die UBS in #Basel geschlossen! Aktivist*innen des Collective Climate Justice haben den UBS-Hauptsitz in Basel zum Stillstand gebracht. Wir fordern vom Schweizer Finanzplatz den sofortigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. #FossilFree #FossilBanks #ClimateJustice pic.twitter.com/BMbhrpyQKU — Collective Climate Justice (@climategames_ch) 8. Juli 2019

In einer Mitteilung bezeichnen die Aktivisten die beiden Grossbanken als «Hauptverantwortliche des Schweizer Finanzplatzes für die weltweite Klimakatastrophe». Zwar würde in der Schweiz kein Öl gefördert und keine Kohle verbrannt, «aber von hier aus werden derartige Projekte finanziert und dadurch erst möglich gemacht.»

Eine Studie des Bundes bestätigt die Aussage der Klimaaktivisten. Geld, das aus der Schweiz angelegt wird, wird kaum für klimafreundliche Zwecke investiert. Ein Grossteil fliesst in Projekte, die dem Klima direkt schaden.

(sar/mlu)

