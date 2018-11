Schweiz

Wirtschaft

Guy Lachappelle ist neuer Raiffeisen-Präsident



Guy Lachappelle ist neuer Raiffeisen-Präsident

Die Raiffeisen-Delegierten haben am Samstag an ihrer Delegiertenversammlung in Brugg Guy Lachappelle zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Die Wahl des ehemaligen CEO der Basler Kantonalbank sei «mit überwältigendem Mehr» erfolgt, hiess es.

Lachappelles Rolle beim ASE-Betrugsskandal und verärgerte Kleinaktionäre bei der Übernahme der Bank Cler nagten an der Glaubwürdigkeit des Bankers aus Basel. Dennoch konnte Lachappelle die Delegierten überzeugen.

Dies aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten als CEO und Konzernleitungsvorsitzender zweier Banken sowie seiner umfangreichen Erfahrung im Finanzbereich, heisst es in einer Mitteilung der Bank.

Zudem wählten die Delegierten von 246 Raiffeisenbanken die nominierten Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas Müller und Beat Schwab zum Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz. Damit hätten die Delegierten «ein klares Votum für die Erneuerung abgegeben», schrieb Raiffeisen im Anschluss an die Versammlung. (kün/sda/awp)

Wie viel Bargeld tragen wir Schweizer auf uns? Video: watson/Angelina Graf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter