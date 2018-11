Schweiz

Hansjörg Wyss: Legendärer Spender und Machtmensch



Hansjörg Wyss – wer ist der Mann, der eine Milliarde Dollar seines Vermögens spendet?

Er sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen: Hansjörg Wyss. Der Schweizer Multimilliardär will eine Milliarde seines Vermögens für die Umwelt spenden. Wer ist der öffentlichkeitsscheue Mäzen? Eine Spurensuche.

helene obrist

Die «Bilanz» nannte ihn einst «Das Phantom». Nicht zu unrecht. Denn über den Multimilliardär und Mäzen Hansjörg Wyss ist nicht viel bekannt. Er meidet die Öffentlichkeit, den erlauchten Zirkeln bleibt er lieber fern. Dennoch sorgt der 83-jährige Schweizer immer wieder für Schlagzeilen.

Mit einem an Halloween publiziertem Gastbeitrag in der «New York Times» teilte der gebürtige Berner mit, dass er eine Milliarde seines Vermögens für die Umwelt spenden möchte. Wyss' Worte wirken dringlich. «Jeder von uns – Bürger, Philanthropen, Wirtschafts- und Regierungschefs – sollte sich über die enorme Kluft zwischen dem, wie wenig von unserer natürlichen Umwelt derzeit geschützt ist, und dem, was geschützt werden sollte, Sorgen machen», schreibt er.

Es ist nicht das erste Mal, das Wyss Geld für gute Zwecke ausgibt. Das Spenden zieht sich durch seine Biografie. Aufgewachsen in einer kleinen Dreizimmerwohnung im Berner Weissensteinquartier, brachte es Wyss zum Multimilliardär. Die Orthopädiefirma Synthes, in die er sich 1977 einkaufte, entpuppte sich als Goldgrube. 2012 verkaufte Wyss Synthes an den US-Pharmariesen Johnson & Johnson.

Wyss und die legendäre Grosszügigkeit

Zwei Jahre später unterzeichnete Wyss still und heimlich die von Bill Gates und Warren Buffet gegründete US-Kampagne «The giving Pledge». Damit verpflichtete Wyss sich, die Hälfte seines auf 5,7 Milliarden US-Dollar geschätzten Vermögens wohltätigen Zwecken zu spenden.

Viele haben seither von Wyss' legendärer Grosszügigkeit profitiert. Im Jahr 2014 überreichte er der ETH Zürich und der Universität Zürch 120 Millionen US-Dollar für ein gemeinsames Forschungszentrum. Im Oktober vergangenen Jahres kündigte Wyss an, dem Kunstmuesum Bern 20 Millionen Franken für einen Anbau schenken zu wollen. Auch in seiner Wahlheimat Amerika, wo er seit über 40 Jahren wohnt, spendet er immer wieder für Naturschutzprojekte.

Wyss, der selbstlose, grosszügige, gutherzige Milliardär? Könnte man meinen. Wäre da nicht das Buch «Hansjörg Wyss – mein Bruder», verfasst von Wyss' Schwester Hedi.

«Bescheiden einerseits, herrisch andererseits»

Als «Star mit einer ungewöhnlichen Persönlichkeit, (...) bescheiden einerseits (...), herrisch andererseits» beschreibt Hedi Wyss, Schwester, Journalistin und Schriftstellerin, ihren Bruder. In zahlreichen Gesprächen mit ihrem Bruder, Bekannten, Freunden und Verwandten versuchte Wyss das Wesen des heute 83-Jährigen zu ergründen. Seinen kometenhaften Aufstieg konnte sich Wyss schon damals nicht ganz erklären.

Das ist Multimilliardär Hansjörg Wyss

«Ich hatte einfach Glück» wird Hansjörg Wyss zitiert. «Und Glück hat man, wenn man versucht, genau zuzuhören.» Sinnvolles zu tun, sich mit guten Leuten zu umgeben, war ihm stets wichtig. Mehr als sieben bis acht Stunden pro Tag zu arbeiten habe er versucht zu vermeiden, «sonst fällt man aus dem Eimer», heisst es. Auch das Wort knausrig findet sich in seiner Kurzbiografie. So gibt der Milliardär laut seiner Schwester nie Geld für Taxis aus. Viel zu teuer. Dafür fährt er mit dem Zug zum nächsten Meeting um sechsstellige Beträge zu spenden.

Und dennoch: Wyss' Grosszügigkeit hat auch Grenzen. Von Studienkollegen wird er als launisch, cholerisch und als Machtmensch beschrieben, der zwar gibt und schenkt, aber nur dann, wenn man sich nach ihm richtet. Der Mäzen ist sich dessen jedoch bewusst. Er weiss, dass er nicht perfekt ist. So sagte er seiner Schwester einst: «Ich glaube, für die meisten Leute bin ich sehr schwierig. Ich mache einfach mein eigenes Leben, ich hoffe nur, dass ich nicht allzu viele Menschen verletzt habe im Laufe der Zeit.»

