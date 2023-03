Das musst du über die neue «MoonSwatch» wissen

Wirtschafts-News

Die zweite «MoonSwatch»-Welle ist vorbei – was vom Hype übrig ist

Die neue «MoonSwatch» sorgte gestern für grosse Aufregung. Aber ist sie diesen «Hype» wert? Das wichtigste zusammengefasst.

Lea Oetiker

Das ist die Uhr, die momentan für grosse Aufregung sorgt Bild: keystone

Was man über die Uhr wissen muss

Bereits im März 2022 sorgten Swatch und Omega für grosse Aufregung. Zusammen realisierten sie die «Bioceramic Moonswatch-Kollektion». 11 Uhren, die unseren Planeten darstellen sollten. Die Kollektion war weltweit ein grosser Erfolg. Gestern realisierten Swatch und Omega ihr neustes Modell: Die «Mission to the Moonshine Gold».

Die Mission to the Moonshine Gold, besteht zu einem Teil aus Gold. Auch wenn nur aus einem kleinen: Der Sekundenzeiger. Dieser wurde aus Omegas eigener Goldierung «Moonshine Gold» hergestellt. Die Omega Moonshine Gold-Beschichtung besteht laut eigenen Angaben aus recyceltem Gold aus der eigenen Raffinerie der Marke.

Der Vollmond hat einen magischen Einfluss auf viele Dinge - auch auf die Uhr.« Dieser besondere Sekundenzeiger wurde ausschliesslich während des Vollmonds im Februar produziert, wie aus dem der Uhr beiliegenden Zertifikat hervorgeht», so Swatch. Weitere Modelle werden während des nächsten Vollmonds an anderen Orten erhältlich sein.

Der Vollmond spielt auch bei der Veröffentlichung eine grosse Rolle, denn gestern am Veröffentlichungstag war Volldmond.

Die Uhr kommt mit einem weissen Ziffernblatt, mit weissen Markierungen und einem hellgrauen Gehäuse. Das Material ist auch wie die vorherigen Modellen Biocermic.

Wo ist die Uhr erhältlich?

Die Uhr gab es nur an exklusiven Orten zu kaufen, nämlich in Zürich, London, Mailand und Tokyo.

Swatch kündigte die Enthüllung der Uhr um 19 Uhr in Zürich beim Paradeplatz an. Bereits am Morgen bildeten sich vor dem Peterhof eine Schlange. Laut «Blick», standen Kundinnen und Kunden bereits seit frühen Morgenstunden vor dem Laden an, um sich eine Uhr zu ergattern. Laut Swatch sei die Uhr nicht limitiert aber auch nicht im Internet erhältlich.

Wie viel kostet die Uhr?

Die Uhr kostet 275 Franken. Laut Thierry Moser, Partner bei Artworth, eine Agentur für Luxusgütermarken, sei die Neuheit durchaus spannend, sagt er gegenüber «Blick». «Der Preis von 275 Franken wird zudem für viele sehr attraktiv sein», so Moser.

Das Design der Uhr gleicht der Omega «Speedmaster Moonswatch», die im Original mehr als 6000 Franken kostet.