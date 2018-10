3. Das Gesetz sieht aber Einschränkungen vor. Für den Einsatz von was braucht es immer eine Bewilligung durch den Richter?

... dürfen den Müll durchsuchen, falls dieser nicht abgeschlossen in einem Container ist.

... dürfen den Müll durchsuchen, falls dieser nicht abgeschlossen in einem Container ist.

8. Und damit schnurrstracks zur nächsten Frage: In wie vielen Fällen hat sich der Verdacht bestätigt?

9. Es geht also um viel Geld. Dennoch wurde das Referendum gegen das Gesetz ergriffen. Was stört die Gegner an der Überwachung von Versicherten?

Es lade förmlich zum Missbrauch der Versicherung ein.

Es verletzte das Prinzip der Verhältnismässigkeit und dringe zu stark in die Privatsphäre ein.

Observationen seien zwar nötig, müssten aber durch Polizeibeamte durchgeführt werden.