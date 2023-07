Scroll dich durch deinen Alltag: So viel CO2 verbrauchst du an einem Tag

Soweit die Kategorien. Wie aber sieht es konkret aus? Wo stossen wir CO₂ aus, wenn wir am morgen aus dem Bett fallen und erst mal für Helligkeit – in der Wohnung und im Kopf – sorgen müssen?

Der persönliche CO₂-Ausstoss wird in der Regel in Kategorien eingeteilt. Daraus können wir eine grobe Aufteilung unserer Emissionen errechnen. Die Daten stammen von myclimate basierend auf einem Bericht des Bundesamts für Umwelt.

Tausende Anarchistinnen und Anarchisten in Saint-Imier BE erwartet

Das internationale antiautoritäre Treffen hat am Mittwoch in Saint-Imier BE begonnen. Das Organisationsteam erwartete bis am Sonntag mehrere Tausend Anarchistinnen und Anarchisten aus der ganzen Welt. Die Gemeinde im Berner Jura galt als Wiege dieser Bewegung.