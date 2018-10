Schweiz

So steht es um die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung

Wer in einem emotionalen Tief steckt, befürchtet, dass er als schwach und nicht leistungsfähig gilt: Unter anderem deshalb wird in der Schweiz kaum offen über psychische Erkrankungen gesprochen. Die Stiftung Pro Mente Sana und die Deutschschweizer Kantone wollen mit einer Neulancierung ihrer bewährten Kampagne «Wie geht's Dir?» Gegensteuer geben.

Pro Mente Sana hat deshalb das «psychische Stimmungsbild der Schweiz» erfasst: Gemäss einer Studie gaben 20 Prozent der Befragten an, «sich gegenwärtig in einem längerdauernden emotionalen Tief zu befinden». Zwei Drittel haben zumindest früher Phasen erlebt, in denen es ihnen über längere Zeit nicht gut gegangen war.

Fazit der Studie:

Für Betroffene ist es besonders wichtig, dass ihnen jemand zuhört und sie ernst nimmt.

Wunsch (Reden und Zuhören) und Realität (Schweigen) driften auseinander.

Psychische Erkrankungen sind nach wie vor ein Tabuthema.

Psychische Krankheiten sollten enttabuisiert werden.

In der Pflicht stehen bei der Enttabuisierung vor allem die Arbeitgeber

Das sind die wichtigsten Umfrageergebnisse der Studie:

1. Antworten auf die Frage: «Wie geht es Ihnen heute?»

2. Der Anteil «Sehr gut» nach Geschlecht und Alter auf die Frage: «Wie geht es Ihnen heute?»

3. Der Anteil «nicht so gut» und «ganz schlecht» nach Geschlecht und Alter auf die Frage: «Wie geht es Ihnen heute?»

4. «Wie geht es Ihnen heute?» nach sozialem Status

5. Erfahrung einer Zeit im Leben, in denen es stimmungsmässig über längere Zeit nicht gut ging

6. Kennen von Personen, denen es psychisch nicht gut geht (nach Bezugsfeld)

7. Belastungen, die sich in den vergangenen 12 Monaten negativ auf die Stimmung ausgewirkt haben

8. Belastungen der vergangenen 12 Monate nach Geschlecht

9. Belastungen der vergangenen 12 Monate nach Altersklasse

10. Dinge, die für das psychische Wohlbefinden besonders wichtig sind

11. Dinge, die für das psychische Wohlbefinden besonders wichtig sind – nach psychischer Verfassung

12. Gemütslage im Vergleich zur normalen Grundstimmung (Alltag vs. spezielle Tage)

13. Gemütslage unter vielen Menschen

14. Gemütslage alleine zuhause

15. Gemütslage an Weihnachten

16. Wirkung von äusseren Einflüssen auf die emotionale Stimmung

17. In welchen Monaten die Stimmung besonders gut (grün) und besonders schlecht (violett) ist

18. Wirkung von äusseren Einflüssen auf die emotionale Stimmung (nach Alter)

19. Befürchtungen, wenn das Umfeld erfahren würde, dass es einem psychisch nicht gut geht

20. Was man sich wünscht, wenn es einem psychisch nicht gut geht

21. Reaktionen auf ein längeres psychisches Tief nach Art der Betroffenheit

22. Wie die im Alltag häufig geäusserte Frage «Wie geht es dir?» verstanden wird

23. Wenn es einem nicht gut geht und jemand aus dem Freundeskreis zur Begrüssung fragt: «Wie geht es dir?» – gibt man ehrlich Antwort?

24. Themen, über die man in der Schweiz offen (grün) oder kaum (violett) spricht

25. Was (potenziell) Betroffene am Arbeitsplatz mitteilen würden

26. Mit wem man sprechen kann, wenn es einem nicht gut geht

27. Was es braucht, damit es leichter fällt, über psychische Krankheiten zu sprechen

28. Wer sich dafür einsetzen soll, damit Menschen leichter über psychische Beschwerden sprechen

(meg)

