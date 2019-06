Schweiz

Ventilatoren im Test: Diese vier Dinge musst du beim Kauf wissen



Jetzt will jeder einen Ventilator – was du über die Kühlmacher wissen musst



In diesen Tagen mutieren Büros und Wohnungen zu Backöfen. Wer noch keinen Ventilator hat, sollte sich spätestens jetzt einen besorgen. Alles was du zu den potenziellen Rettern in der Hitze-Not wissen musst.

Hat es noch Ventilatoren?

Der grosse Run auf die Ventilatoren ist bei den Elektro-Geschäften eröffnet. «Die Verkäufe von Ventilatoren und Klimageräten haben sich bereits am Samstag verdoppelt», sagt eine Sprecherin von Mediamarkt. Der Online-Händler Digitec Galaxus berichtet gar schon von einem Bestell-Rekord am Sonntag. Doch beide versichern, dass es genügend Geräte an Lager habe. «Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt», so die Sprecherin von Mediamarkt. Im Sommer 2018 waren die Regale der Ventilator-Abteilung leergefegt.

Welcher Ventilator bläst am stärksten?

Die watson-Redaktion ist mit verschiedensten Ventilatoren-Typen ausgestattet. Doch welcher bläst am stärksten? Unsere Praktikantin Jara hat sie dem Windtest unterzogen – denn sind wir ehrlich, das ist doch der einzig wahre Indikator bei hohen Temperaturen.

Welche Ventilator-Typen gibt es?

Wer einen Fan kaufen will, hat die Qual der Wahl. Hier die Übersicht über die verschiedenen Modelle:

Standventilatore

Standventilatoren sind der Klassiker im ABC der Lüftgeräte. Diese gibt es im besten Fall auch mit Wasser-Sprüh-, Turbo- oder «Silence »-Funktion.



Standventilatoren sind der Klassiker im ABC der Lüftgeräte. Diese gibt es im besten Fall auch mit Wasser-Sprüh-, Turbo- oder «Silence »-Funktion. Tischventilatore

Möchtest du allen Wind abbekommen, legst du dir für auf den Bürotisch am besten einen Tischventilator zu. Direkt neben dem Bildschirm sorgt er für einen kühlen Kopf.



Möchtest du allen Wind abbekommen, legst du dir für auf den Bürotisch am besten einen Tischventilator zu. Direkt neben dem Bildschirm sorgt er für einen kühlen Kopf. Bodenventilatore

Die Bodenventilatore sind relativ stark und schaffen es deshalb, auch ganze Räume zu belüften. Viele positionieren sie unter dem Bürotisch, sie können aber auch an der Wand befestigt werden.

Die Bodenventilatore sind relativ stark und schaffen es deshalb, auch ganze Räume zu belüften. Viele positionieren sie unter dem Bürotisch, sie können aber auch an der Wand befestigt werden. Turmventilatore

Durch ihre vertikale Ausrichtung und schmale Form, spart man bei Turmventilatoren im Gegensatz zu Standventilatoren Platz. Dafür ist die Höhe nicht verstellbar.



Durch ihre vertikale Ausrichtung und schmale Form, spart man bei Turmventilatoren im Gegensatz zu Standventilatoren Platz. Dafür ist die Höhe nicht verstellbar. USB-Ventilatore

Reicht das Budget nicht für einen Tischventilator, tut es der USB-Ventilator auch. Denn dieser lässt sich am Bildschirm oder beim Laptop einstecken.

Reicht das Budget nicht für einen Tischventilator, tut es der USB-Ventilator auch. Denn dieser lässt sich am Bildschirm oder beim Laptop einstecken. Handventilatore

Steigt im Zug oder Bus die Klimaanlage aus? Kein Problem für dich, denn du zückst dein Handventilator und lässt dir den Schweiss von der Stirn blasen.



Worauf muss man beim Kauf eines Ventilators achten?

Schwenkgrad

Damit alle etwas vom Wind abbekommen, sollte der Ventilator über einen Schwenkgrad von mindestens 75 Grad verfügen.



Damit alle etwas vom Wind abbekommen, sollte der Ventilator über einen Schwenkgrad von mindestens 75 Grad verfügen. Leistungsstufen

Die teuersten Modelle haben bis zu zwölf Leistungsstufen. Hier lautet die Devise: umso mehr, umso besser!



Die teuersten Modelle haben bis zu zwölf Leistungsstufen. Hier lautet die Devise: umso mehr, umso besser! Kabellänge

Mit Müh und Not den Ventilator zusammengebaut und dann: Kabel zu kurz. Da der Ventilator zwei Meter entfernt stehen sollte, ist das Kabel idealerweise 180 bis 200 cm lang.

