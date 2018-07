Schweiz

Diese Orte musst du besuchen, um richtig abzukühlen



Wir haben den kältesten Ort der Schweiz gesucht – und gefunden

Die Hitzewelle hat die Schweiz noch immer unerbittlich im Griff. Darum haben wir uns auf die Suche nach dem kältesten Ort der Schweiz gemacht. Dort, wo es derzeit wirklich Abkühlung gibt. Tiefkühllager und Kühlschränke haben wir bewusst weggelassen – wer setzt sich schon gern für längere Zeit in den Kühlschrank.

Wo also sind die kühlen Orte, an die man entfliehen könnte? Kleiner Tipp: La Brévine, das jedes Jahr um den Titel als kältester Ort der Schweiz mitspielt, ist es nicht. In der «Gefriertruhe der Schweiz» herrschen derzeit Temperaturen um 25 Grad.

Kältester Ort der Schweiz

Ja, du wirst jetzt wenig überrascht sein, aber es sei doch nochmals erwähnt: Je höher man reist, desto kälter wird es um die Ohren. Ihr müsst jetzt aber nicht grad aus einem Flugzeug stürzen, um euch abzukühlen – und sonst nehmt zumindest eine Kappe mit: Auf einer Flughöhe von 10'000 Metern herrschen Temperaturen um Minus 50 Grad...

Auch nicht wirklich Abkühlung kannst du in der höchstgelegenen Stadt Europas, in Davos, erwarten. Dort herrschen momentan Temperaturen um die 25 Grad. Kühler ists da schon auf dem Jungfraujoch mit erfrischenden 10 Grad. Das ist bequem per Bahn erreichbar – wenn auch ziemlich teuer.

Wer wirklich Abkühlung will, muss aber noch höher hinaus. Auf dem Matterhorn auf 4478 Metern über dem Meer herrschen derzeit rund 6 Grad. Aber eigentlich ist jeder der 48 Berge der Schweiz mit über 4000 Metern Höhe ein guter Kandidat – vorausgesetzt man weiss, wie man sie besteigt.

Garantierte Abkühlung und zu Fuss erreichbar: Das Matterhorn (ACHTUNG: Gutes Schuhwerk mitbringen) Bild: EPA/KEYSTONE

Kältester Fluss der Schweiz

Wer sich aber wirklich abkühlen will, sollte dies in einem Fluss tun. Insbesondere eignet sich dafür die Massa in der Nähe von Blatten im Oberwallis. Dort im Wasser wurden in den letzten 24 Stunden 1.4 Grad gemessen.

Sieht aus wie im Verzascatal (ein bisschen): Die Massa im Wallis Bild: Wikipedia

Dies kommt daher, da die Massa vor allem aus dem Schmelzwasser des Aletschgletschers gespeist wird. Tatsächlich ist es dort möglich, mit einem Führer und Neoprenanzug ins eisige Nass zu springen oder den Fluss mittels Canyoning zu erkunden. Die Abkühlung ist garantiert.

So verteilen sich diese Kälte-Punkte auf die Schweiz: Bild: watson

Kältester Ort der Welt

Wer ganz extreme Temperaturen sucht, findet diese in der Antarktis, genauer auf dem Plateau der Ostantarktis. Dieser Ort gilt als kältester Ort der Welt. Dort wurden im Juli in vergangenen Jahren Temperaturen von bis zu -93 Grad Celsius gemessen.

Hier wirds jedem kalt um die Ohren: Antarktis Bild: Nasa

Wie sich diese Temperaturen anfühlen, weiss allerdings niemand, denn eine Reise an diesen Ort wäre lebensgefährlich. Wasser, das ausgeschüttet wird, würde sofort gefrieren. Haut, die mit der Luft in Berührung käme, würde sofort schockgefrieren. Atmen wäre nur mittels eines Atemgeräts möglich. Also vielleicht doch lieber eine Reise zum Matterhorn?

Noch ein paar coole Bilder für ein bisschen Abkühlung:

«Hitzewellen wie diese werden sich künftig häufen» Video: srf

