Wüste Szenen Ende Oktober am Zürcher Derby zwischen GC und dem FCZ. Bild: IMAGO / Geisser

Polizei hat zwei Pyro-Werfer vom Zürcher Fussballderby identifiziert

Zwei Schweizer im Alter von 21 und 24 Jahren sollen sich am 23. Oktober nach dem Fussballderby zwischen GC und FCZ am Platzsturm beteiligt haben. Die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft haben die beiden Tatverdächtigen Ende November eruiert, wie sie am Donnerstag mitteilten.

FCZ-Chaoten werfen Pyros in den GC-Sektor. Video: SRF

Intensive Ermittlungen, die unter anderem das Auswerten von Videomaterial umfasst hatten, hätten zu den beiden Männern geführt, heisst es in der Mitteilung. Einer der beiden zeigte sich geständig. Beide sind mittlerweile wieder auf freiem Fuss.

Bei den im Raum stehenden Delikte handelt es sich unter anderem um versuchte schwere Körperverletzung, Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz, Hausfriedensbruch sowie Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot.

Nach Spielende hatten sich im Letzigrundstadion mehrere Dutzend vermummte Anhänger des FC Zürich auf die Tartanbahn vor den Sektor der GC-Fans begeben. Sie warfen mehrere brennende Fackeln in Richtung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Verletzt wurde dabei niemand. Ein direktes Aufeinandertreffen der Fangruppierungen konnte verhindert werden.

Zwei der mehreren Dutzend beteiligten Personen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft nun ausfindig machen. Sie ermitteln im Fall des Platzsturms weiter, wie sie in ihrer Mitteilung festhalten. (pre/sda)