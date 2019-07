Schweiz

Züri Fäscht

Züri Fäscht 2019: Das Programm und wann die Feuerwerke beginnen



Am nächsten Wochenende ist Züri Fäscht. Über zwei Millionen Besucher werden erwartet, mit etwas mehr Werbung wären auch vier Millionen dringelegen, meinen die Organisatoren. In Absprache mit dem Stadtrat wurde deshalb auf klassische Werbung verzichtet. Nicht nur deshalb gilt: Der Kluge reist im Zuge. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind rund um die Uhr in Betrieb.

Die Feuerwerke

Drei Feuerwerke dürfen die Zuschauer des Züri Fäschts bewundern, zwei um 22.30 Uhr und eins in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01.00 Uhr.

Freitag, 5. Juli, 22.30 Uhr: Thema «Silver Eyes - Hymne an den Mond».

Samstag, 6. Juli 22.30 Uhr: Thema «Schlager Festival».

Sonntag (in der Nacht von Samstag auf Sonntag), 7. Juli, 01.00 Uhr: Thema: «Only Rock».

Das Programm

Alle drei Jahre bietet das Züri Fäscht mannigfaltige Programmpunkte – in diesem Jahr besonders auffallend sind:

Zip-Line vom Lindenhof ans Limmatquai

Die grösste mobile Wasserrutsche Europas

Schwimmautos am Hafen Enge

Roter Doppelpfeil «Churchill» zwischen Bahnhof Wollishofen und Zürich HB

Helikoptersimulator an der Riviera

Die tägliche Drohnenshow als mögliche Feuerwerks-Alternative

Flugshow mit der PC7-Staffel

Zwingli-Selfies vor der Wasserkirche

Der Verkehr

Folgende Strassen sind während des Festbetriebs vom Freitag, 5. Juli 2019 bis Montag 8. Juli gesperrt:

Bellerivestrasse

Feldeggstrasse

Dufourstrasse

Falkenstrasse

Stadelhoferstrasse

Rämistrasse

Hirschengraben

Seilergraben

Mühlegasse

Zähringerstrasse

Central Bahnhofbrücke

Bahnhofquai

Rennweg

Bahnhofstrasse

Talstrasse

Börsenstrasse

Dreikönigstrasse

Alfred-Escher-Strasse

Mythenquai und sämtliche Strassen innerhalb dieses Gebietes.

Ausserdem ist bereits ab Mittwoch das Teilstück Münsterbrücke bis Kappelergasse des Stadthausquai gesperrt.

Bei der ETH Hönggerberg wird das Teilstück zwischen Bucheggplatz bis Emil-Klöti-Strasse der Tièchstrasse nur in einer Richtung befahrbar sein (stadtauswärts).

Ausserdem gilt auf diversten Strassen und Plätzen ein Parkverbot.

