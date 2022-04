SVP nominiert Rickli und Stocker für Zürcher Regierungsratswahlen 2023

Die beiden amtierenden SVP-Regierungsräte Natalie Rickli und Ernst Stocker kandidieren nächstes Jahr für eine weitere Amtszeit. Die Delegierten haben sie am Dienstagabend in Hettlingen nominiert.

Natalie Rickli bei einer Pressekonferenz über Corona-Impfungen. Bild: keystone

Der Entscheid, Rickli und Stocker erneut zu nominieren, ist an der Delegiertenversammlung in Hettlingen einstimmig gefallen, wie die SVP Kanton Zürich am Dienstagabend mitteilte.

Ernst Stocker war zuletzt in der Finanzdirektion des Kantons Zürich. Bild: keystone

Rickli wurde 2019 in den Regierungsrat gewählt und ist seither Vorsteherin der Gesundheitsdirektion. Stocker leitete von 2010 bis 2015 die Volkswirtschaftsdirektion und wechselte anschliessend in die Finanzdirektion. Die Regierungsratswahlen im Kanton Zürich finden am 12. Februar 2023 statt. (sda)