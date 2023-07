Zürcher Justiz ermittelt «umfangreich» gegen kriminelle Gang

Der Zeitraum, in dem die Delikte stattgefunden haben sollen, bezieht sich auf die Jahre von 2019 bis 2022. Die Staatsanwaltschaft bestätigte in diesem Zusammenhang einen Bericht der «Republik» vom Freitag. Diese schrieb in ihrem Artikel von Ermittlungen gegen die kurdische Gang «Bahoz», die aber offiziell seit geraumer Zeit nicht mehr aktiv sein soll.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit «umfangreich» gegen mehrere Personen, die Mitglied in einer kriminellen Organisation gewesen sein sollen. Dabei geht es um Drogen- und Gewaltdelikte. Ein Teil von ihnen sitzt in Untersuchungshaft.

Knapper Wohnraum treibt Mietpreise – Stadt Zürich ist Spitzenreiterin

Die Angebotsmieten in der Schweiz steigen weiter. Der Trend zeigt sich über das ganze Land hinweg und ist wohl auf den weiterhin knappen Wohnraum zurückzuführen. Die Stadt Zürich ist am stärksten betroffen.

Im ersten Halbjahr 2023 sind die Angebotsmieten schweizweit um 1.8 Prozent gestiegen, wie einer von Homegate am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorgeht. In einzelnen Kantonen ist der Anstieg seit Ende 2022 zudem wesentlich höher. So weist etwa Schwyz einen Anstieg von 7.4 Prozent auf. Und eine Abkühlung der Dynamik sei derzeit nicht in Sicht, heisst es.