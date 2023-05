Strichplatz-Fahrer verweigert Aussage vor Zürcher Obergericht

Genfer Fest mit Europas grösster Drohnenshow lockt 800'000 Gäste an

In Genf hat das Fest «Feu ô Lac» von Stadt und Kanton am verlängerten Auffahrtswochenende ein grosses Publikum angelockt. An vier Tagen strömten mehr als 800'000 Menschen ans Seebecken, wie ein Stadtsprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag mitteilte.