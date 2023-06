Pink eingefärbte Brunnen in Zürich – das steckt dahinter

In der Zürcher Innenstadt sollen mehrere Brunnen pink eingefärbt worden sein. Das steckt hinter dem «Farbanschlag».

Mehr «Schweiz»

In Zürich sind die Brunnen pink eingefärbt worden, unter anderem am Bürkliplatz, im Linden- und Münsterhof oder in der Strehlgasse, wie Bilder in den sozialen Medien zeigen.

Pink eingefärbter Brunnen in der Strehlgasse in Zürich. bild: instagram / feministische streikkollektiv zürich

Anlass für die Aktion sei der schweizweite feministische Streik, der nächste Mittwoch stattfindet. «Heute in einer Woche am 14. Juni ist der nationale feministische Streiktag. Im Zeichen dessen wurden heute in ganz Zürich Bunnen Pink gefärbt», schreibt das feministische Streikkollektiv Zürich auf Instagram.

Das feministische Streikkollektiv teilt mehrere Bilder im ungewöhnlichen Farbton. bild: instagram / feministische streikkollektiv zürich

Die Farbe sei «naturbelassen und absolut unbedenklich» im Gegensatz zum Patriarchat, lässt das Kollektiv weiter verlauten. Versehen wurde der Beitrag auf Instagram mit dem Hashtag Feminizide.

Polizei stellt keine Verfärbungen fest

Für die Aktion sei keine Bewilligung vorgelegen, sagt Mediensprecher Marc Surber von der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage von watson. Aktiv wurde die Polizei aufgrund der Berichterstattung der Medien. Bei Kontrollen durch eine Patrouille konnten aber weder am Bürkliplatz noch beim Münzplatz Verfärbungen festgestellt werden.

Die Farbe dürfte sich demnach an diesen Orten schon verwässert haben, wenn überhaupt eine Verfärbung stattgefunden hat. Trotzdem werde die Polizei noch Wasserproben nehmen und untersuchen lassen. Insofern die Brunnen durch die Farben nicht beschädigt wurden, liegt keine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor, so Surber.

Sollte es sich um einen «Farbanschlag» handeln, wäre es nicht der erste auf ein Gewässer in Zürich. 2019 ist die Limmat von Klimaaktivistinnen und -aktivisten grasgrün eingefärbt worden. Bei der giftgrünen Farbe handelte es sich laut den Aktivisten um sogenanntes Uranin. Der Stoff sei komplett ungefährlich und die Toxizität läge in der Grössenordnung von Speisesalz.

Mehr dazu liest du hier: 440 Die Limmat in Zürich ist grasgrün – was dahintersteckt

Um welches Färbungsmittel es sich bei den pinken Brunnen gehandelt haben könnte, ist nicht bekannt. (cst)