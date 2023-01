Zürcher Justiz eröffnet Verfahren wegen verunglücktem Knaben

Der 5-jährige Knabe war auf dem Weg in den Kindergarten, als er auf dem Escher-Wyss-Platz tödlich verletzt wurde. Passanten fanden das Kind tot in der Nähe der Tramgleise, ein Tram war jedoch nicht in den Unfall verwickelt.

Der genaue Unfallhergang sei aber noch nicht bekannt, betonte Erich Wenzinger, der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, am Mittwoch gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF1. Die drei Lenker seien auch nicht in Untersuchungshaft.

Krawalle in Berlin: Auch in der Schweiz nehmen Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte

Das sind die Schweizer Wetterrekorde auf einen Blick

Noch nie war es so warm wie zum Jahreswechsel 22/23 in Delsberg. Welche Wetterrekorde in der Schweiz sonst gelten – und welche gerade geknackt wurden. Die Übersicht über die Bestmarken in der Schweiz.

Der aktuelle Temperaturrekord stammt aus dem Hitzesommer 2003. Am 11. August 2003 zeigt das Thermometer in Grono (GR) 41,5 Grad Celsius an.