Dieser Winterthurer hatte keine Kleider im begehbaren Schrank, sondern ...

Zugang via Kleiderschrank: Indooranlage mit 150 Pflanzen. bild: stapo winterthur

Die Polizei hat in Oberwinterthur eine Indoor-Hanfanlage ausgehoben und rund 150 Hanfpflanzen sichergestellt. Der Zugang zur Anlage, die sich in einer Mietwohnung befand, erfolgte via eines Kleiderschranks.

Neben den Pflanzen fand die Polizei am Donnerstag auch noch etwa 1,4 Kilogramm abgepacktes Marihuana, 40 Gramm Haschisch sowie mehrere tausend Franken Bargeld, wie die Winterthurer Polizei am Montag mitteilte.

Sie vermutet, dass mit der Anlage seit Jahren mehrere Dutzend Kilogramm Marihuana und Haschisch produziert worden waren. Der mutmassliche Betreiber, ein 36-jähriger Schweizer, wurde verhaftet. (sda)