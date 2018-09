Schweiz

Zürich

Rechnung zweimal verschickt: Zürcher passt auf, dass ihr die Steuern nicht doppelt bezahlt



Rechnung zweimal verschickt: Zürcher passt auf, dass ihr die Steuern nicht doppelt bezahlt

Ein Fehler im neuen Bezugssystem für die direkte Bundessteuer hat dazugeführt, dass beim Kantonalen Steueramt ein Teil eines bereits erfolgten Rechnungslaufs nochmals ausgelöst worden ist. Rund 29‘000 Steuerpflichtige haben wegen des IT-Fehlers ein zweites Mal eine Rechnung des Kantonalen Steueramtes für die direkte Bundessteuer erhalten, der grösste Teil davon im laufenden Monat.

Die Empfänger können die mit einer aktualisierten Zinsberechnung versehene zweite Rechnung ignorieren oder sich bei Fragen an das Kantonale Steueramt wenden. Ein Nachteil entsteht den Steuerpflichtigen nicht: Selbst wenn jemand die Rechnung doppelt bezahlt haben sollte, würde automatisch eine Rückzahlung an die bekannte Bankverbindung oder eine Verrechnung veranlasst. Es wird zurzeit abgeklärt, weshalb dieRechnungen nochmals ausgelöst worden sind, wie die Finanzdirektion des Kantons Zürich am Freitag mitteilt. (whr)

Steuererklärung ausfüllen: Ein Leidensweg in 10 Stufen Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter