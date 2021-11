Tatverdächtiger (78) vor Bezirksgericht Meilen: «Der Mordvorwurf ist absurd»

Der Mann, der Anfang Juli 1997 in Küsnacht ZH eine betagte Frau ermordet haben soll, hat am Montag vor dem Bezirksgericht Meilen ZH diesen Vorwurf als «absurd» zurückgewiesen. Seine DNA-Spuren am Tatort begründete er damit, dass er eine Beziehung mit der Frau gehabt habe.

Des Bezirksgericht in Meilen. Bild: sda

Am Tatort waren DNA-Spuren gesichert worden, die jahrelang niemandem hatten zugeordnet werden können. Erst nach einem Bijouterie-Überfall in Thun BE 2016 ergab sich eine Übereinstimmung. Der heute 78-jährige Italiener wurde in Spanien verhaftet. Im Kanton Bern wurde er 2018 zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Die fast 87-jährige Villenbesitzerin hat laut Anklage an jenem 4. Juli 1997 den Beschuldigten bei einem Einbruch in ihr Haus überrascht. Der Mann habe sie geschlagen, ihre Arme mit Schuhbändeln und Schnüren auf den Rücken gefesselt und diese Fessel mit einem Stück Wäscheleine an eine Türfalle gebunden.

Dann habe er die Verletzte «in der folterähnlichen Position» liegen lassen, schreibt der Staatsanwalt. Nach längerem Todeskampf versagte ihr Herz. Die Frau starb.

DNA-Spuren des Beschuldigten seien an mehreren einschlägigen Stellen gesichert worden, sagte die vorsitzende Richterin. An einer Schere, auf einem Schuhbändel, der als Fessel benutzt wurde, an dem Strick, der die Fessel mit der Türfalle verband – bei beiden im Knotenbereich. Zudem an einem Oberärmel der Jacke, welche die Frau trug, und an einem Stoffstreifen, der neben der Leiche lag.

«Ich war ihr Sexspielzeug»

Das Vorhandensein seiner DNA erklärte der Mann damit, dass er neun Monate lang eine Beziehung mit der Frau gehabt habe. Er sei «ihr Sexspielzeug» gewesen. Sie habe Sado-Maso-Spiele bevorzugt.

Etwa zweimal im Monat habe sie ihn, den damals 54-Jährigen, aus Spanien, wo er wohnte, hergerufen. Er sei dann jeweils zwei, drei Tage geblieben und habe der Frau auch geholfen. Er habe etwa Wäsche aufgehängt, Zeitungsbündel mit Schnur zusammengebunden und rausgetragen oder Pakete geschnürt.

Pro Besuch habe er 12'000-15'000 Franken erhalten. Auch einen BMW habe sie ihm einmal geschenkt. Dem hielt die Richterin entgegen, dass die Frau nach Aussagen von Angehörigen und Bekannten sehr sparsam, «um nicht zu sagen geizig» gewesen sei.

Erst nach Weihnachten 1997 habe er erfahren, dass die Frau tot sei, sagte der Beschuldigte. Er habe sich keine weiteren Gedanken gemacht, weshalb sie ihn seit dem Sommer nicht mehr nach Küsnacht gerufen hätte.

Mehrmals aus Gefängnissen geflüchtet

Der Mann ist in mehreren Ländern wegen Raub- und Gewaltdelikten vorbestraft. Mehrmals sei er aus Gefängnissen geflüchtet, sagte er. Zurzeit befindet er sich im Strafvollzug. Der Staatsanwalt beantragt eine Verurteilung wegen Mordes und elf Jahre Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe zu jener aus dem Kanton Bern.

Für Mord beträgt die Verjährungsfrist in der Schweiz 30 Jahre. Sollte das Gericht allerdings zu einem Schuldspruch wegen vorsätzlicher Tötung statt wegen Mordes kommen, könnte der Mann nicht mehr bestraft werden: Vorsätzliche Tötung verjährt nach 15 Jahren. (sda)