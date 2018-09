Schweiz

30-jähriger Mann in Samstagern getötet – 8 Personen verhaftet



In einem Geschäftsbetrieb in Samstagern ZH ist am Montagmorgen ein 30-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Zürcher Kantonspolizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus. Sie hat acht Personen haftet, darunter auch den mutmasslichen Täter.

Kurz vor 9 Uhr war die Polizei alarmiert worden, dass im Personalzimmer eines Geschäftsbetriebs ein lebloser Mann entdeckt worden sei. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 30-jährigen Rumänen feststellen.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Montag ebenfalls um einen 30-jährigen Rumänen. Die Umstände und Hintergründe der Tat sind noch unklare. Sie werden nun von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersucht. (sda)

