Good News für E-Trotti-Fahrer: So gut schneiden die Flitzer im Zürcher Sicherheitstest ab

37-Jähriger bringt seine Frau (34) in Dietikon um: Er war wegen häuslicher Gewalt bekannt

Tödliche Beziehung in Dietikon. Am Montagnachmittag wurde eine 34-jährige Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Der mutmassliche Täter: ihr Ehemann (37). Er war in der Vergangenheit bereits zweimal mit einem Kontaktverbot belegt worden. Er sitzt in U-Haft.

Kurz nach 16.30 Uhr erhielt die Polizei am Montagnachmittag die Meldung, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dietikon eine tote Person liege. Sofort wurde eine Fahndung nach ihrem Ehemann eingeleitet.

Mit Erfolg, wie die Kapo …