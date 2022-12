Wie viele Mitarbeitende von der Schliessung betroffen sind, ist unklar. Ob in der Liegenschaft an der Europaallee wieder ein Kulturbetrieb einziehen wird, ist derzeit offen. (mlu)

Kosmos in Zürich stellt den Betrieb per sofort ein

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

In diesen Kantonen müssen Heime und Spitäler Suizidhilfe leisten

Ausgerechnet im konservativen, katholischen Kanton Wallis müssen Heime und Spitäler künftig assistierte Suizide in ihren Räumlichkeiten zulassen. Das Thema bewegt auch in anderen Kantonen – doch nur wenige gehen so weit wie das Wallis.

Es ist ein Paradebeispiel für föderalistisch begründete Ungleichbehandlung: Eine 84-jährige Frau lebt in einem Pflegeheim im Kanton St.Gallen. Sie will nicht mehr länger leben und ihrem Dasein mithilfe des Vereins Exit ein schmerzloses Ende setzen. Weil ihr Pflegeheim den assistierten Suizid aber nicht erlaubt, muss sie diesen entweder andernorts durchführen oder darauf verzichten. Anders sähe es aus, wenn die Frau im Kanton Genf in einem Heim lebte. Dort nämlich dürfen die Betreiber der Heime und Spitäler ihren Bewohnenden die Suizidhilfe in den eigenen vier Wänden nicht verweigern.