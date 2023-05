Kanton Zürich weitet Überwachung mit elektronischer Fussfessel aus

Im Pilotversuch sollen deshalb rund um die Uhr sowohl die Bewegungen von Tatpersonen als auch jene von Opfern in Fällen von häuslicher Gewalt registriert werden. Nähern sich die beiden einander an, geht eine Meldung in einer spezialisierten Überwachungszentrale ein.

23-Jährige in Lausanne von Freund mit Messer schwer verletzt

In Lausanne hat ein junger Mann seiner Freundin am Dienstag mit einem Messer schwere Stichverletzungen am Hals zugefügt. Das Opfer befindet sich in besorgniserregendem Zustand im Spital.