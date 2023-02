In den Kantonen Zürich, Baselland, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden finden diesen Sonntag Wahlen statt. Zürich: Gesamterneuerungswahlen Kantonsrat und Regierungsrat Baselland: Gesamterneuerungswahlen Regierungsrat und Landrat St. Gallen: Ständerats-Ersatzwahl Appenzell IR: Gesamterneuerungswahlen Ausserrhoden

Kantonale Wahlen in Zürich, Baselland und St. Gallen

Immer mehr Asylsuchende, zu wenig Wohnungen und Ukrainerinnen, die trotz Schutzstatus S keine Stelle finden – was ist los im Schweizer Asylwesen? Zu dieser Frage flogen am Freitag in der SRF-«Arena» die Fetzen.

2022 war migrationspolitisch ein herausforderndes Jahr. So sind in der Schweiz vergangenes Jahr 24'500 Asylanträge gestellt worden, hauptsächlich aus Afghanistan, aus der Türkei und Eritrea – fast 10'000 mehr als im Jahr zuvor.