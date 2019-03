Schweiz

Volketswil: Mann belästigt Schüler



Mann belästigt Schüler in Volketswil

Ein Vorfall auf dem Schulweg sorgt in Volketswil für Unruhe. Eine Mutter machte die Schule darauf aufmerksam, dass ihr Sohn von einem Unbekannten angesprochen und am Rücken berührt worden sei. Darauf rannte der Knabe weg und verständigte seine Eltern.

Die Schule nimmt den Vorfall ernst. «Wir haben sofort alle erwachsenen Mitarbeitenden informiert und aufgefordert, unbekannte Personen auf dem Schulareal immer anzusprechen», schreibt die Schule in einem Elternbrief, der watson vorliegt. Auch in der Gemeinde Oberglatt hat die Schule per Brief vor einem Unbekannten gewarnt. Es sei aber unwahrscheinlich, dass ein Zusammenhang bestehe, schreibt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von watson. «Wir sind in Kontakt mit den Schulleitung und entsprechende Abklärungen laufen», so eine Kapo-Sprecherin.

Man empfehle den Eltern, mit Ihrem Kind über das richtige Verhalten gegenüber fremden Personen zu sprechen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise haben, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter 117 oder 044 247 22 11 zu melden.

