Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich: Darum gibt es nun kürzere Warteschlangen

Als Grund für die ungewöhnlich langen Warteschlangen, über die sich Reisende am Flughafen Zürich und in diversen Medien ärgerten, nennt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung eine «anspruchsvolle Personalsituation im Frühjahr». Die Kontrollabteilung der Flughafenpolizei verfügte über zu wenig Personal.

Die durchschnittlichen Wartezeiten am Flughafen Zürich lagen gemäss einer Mitteilung Polizei vom Donnerstag im Juni bei 9 Minuten und 57 Sekunden. Im Mai standen Passagiere bei der Kontrolle 13 Minuten und 23 Sekunden an, im April dauerte die Warterei fast 17 Minuten.

Die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Zürich haben sich gemäss der Zürcher Kantonspolizei in den vergangenen Wochen und Monaten verkürzt. Sie kann neu auch Senioren sowie Personen ohne Schweizer Pass einsetzen.

Klettererin wird im Jura von Schlange gebissen – und erlebt danach ein Martyrium

So hätte sich die 38-jährige Jurassierin ihren Kletterausflug nicht vorgestellt: «Ich hatte grosse Angst», sagt sie über die Zeit nach dem Schlangenbiss. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Bevor ich euch meine Geschichte erzähle, möchte ich klarstellen, dass ich keinesfalls eine Panikwelle auslösen möchte. Was ich erlebt habe, ist relativ selten. Ihr braucht also keine Angst zu haben. In der Schweiz gibt es etwa 50 Bisse pro Jahr, und etwa die Hälfte davon sind sogenannte «trockene» Bisse, bei denen die Viper kein oder nur sehr wenig Gift injiziert. Man kann also davon ausgehen, dass ich zu den Privilegierten gehöre.