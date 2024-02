Einschränkung zwischen Zürich Hardbrücke und Bahnhof Altstetten

Der Bahnverkehr zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten ist eingeschränkt. Das teilen die SBB auf X (vormals Twitter) mit. Gemäss dem Newsportal 20 Minuten soll es am Bahnhof Altstetten zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Mit der Einschränkung sei mindestens bis um 20.30 Uhr zu rechnen, schreiben die SBB in ihrer Mitteilung.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das US-Nein zu den Ukraine-Hilfen zeigt, was mit Trump 2.0 auf Europa zukäme

Gewerkschafts-Präsident in Renten-«Arena»: «Die Initiative ist für gewisse Leute tödlich»

«Die Finanzierung ist ein Problem» – Baume-Schneider will AHV mit Bedacht reformieren

AHV am Abgrund? Wie es um die AHV steht und woher das Geld für die 13. Rente kommen könnte

Polizei nennt Motiv und weitere Details – was wir zur Geiselnahme im Waadtland wissen

Amerika ist verloren – diese 20+ Karikaturen zeigen, was gerade abgeht

Lieferengpässe bei Fett-weg-Spritzen lassen Patienten verzweifeln – die Sonntagsnews

Lieferengpässe bei Fett-weg-Spritzen lassen Adipositas-Patientinnen und -Patienten verzweifeln, Filzvorwürfe an der ZHDK, besitzerlose Vorsorgevermögen, die brach liegen, und Kritik am Wirteverband Gastro Suisse: Über das und mehr schreiben die Schweizer Sonntagszeitungen am heutigen 11. Februar.